Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay çıkışı; Aydın Engin'i, Murat Sabuncu'yu denize mi döktünüz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet'te 8 Eylül Cuma günü gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra yaşanan istifa ve görevden almaları değerlendirdi. Hakan, yaşanan süreç sonrası Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet gazetesini öptüğü Twitter paylaşımına yönelik ," Mustafa Balbay, gazeteden düşman mı kovdunuz yahu? Aydın Engin’i, Murat Sabuncu’yu denize mi döktünüz? Gidenlerin içinde hiç mi arkadaşın, dostun yok senin yüz yüze bakacağın?" vurgusu yaptı.

"Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?"

Yazar Ahmet Hakan'ın Balbay'ın "Cumhuriyet’i sekizinci bayide bulmak zorlu ve güzeldi. Atatürk, demokrasi, hukuk, laiklik, barış ve mürekkep kokan Cumhuriyet hepimizin" açıklamasını değerlendirdiği yazısı şöyle:

"Faks mı kaldı yahu"

Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Erdem Gül, İstanbul’dan Ankara’ya gönderilen bir faks mesajıyla görevinden alınmış.



İstanbul ve Ankara arası karşılıklı faks makineleri varsa kesin posta güvercinleri de vardır bunların.



Hatta belki dumanla haberleştikleri bile oluyordur!



İlahi Cumhuriyet!



Çok acayipsin.

Hayrola Balbay



Yahu Mustafa Balbay?



Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?



Nedir, ne oldu ki?



Gazeteden düşman mı kovdunuz yahu?



Aydın Engin’i, Murat Sabuncu’yu denize mi döktünüz?



Sonuçta gazetede yönetim değişti Balbay, istiklal harbi falan verilmedi.



Gidenlerin içinde hiç mi arkadaşın, dostun yok senin yüz yüze bakacağın?



Sana “Bu yaptığın nezakete aykırı kaçar, ayıp olur” falan diyecek tek bir arkadaşın bile mi kalmadı?



Hadi hepsini geçtim.



“Abi bu poz çok banal bir poz... Bunu yayınlama istersen” falan diyen bir danışmanın da mı yok?"

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Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet gazetesindeki değişiklik sonrası yaptığı paylaşım şöyle: