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Ahmet Hakan'dan Milli Savunma Bakanı'na: Hesap sorun, yakasına yapışın!

"Bu ikisini yapmanız çok daha evladır"

19 Haziran 2017 11:42

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Manisa 1. Er Eğitim Tugayı'nda yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a çağrı yaptı. Hakan, "Askerin zehirlenmesine yol açanlardan hesap sorun, sonuna kadar üstüne gidin ve asla taviz vermeyin. Zehirli yemekten şikâyet eden askerlere el kaldıranların ve buna göz yuman sorumluların yakasına yapışın" dedi. 

Ahmet Hakan'ın "Zehirleme! Dayak atma!" başlığıyla yayımlanan (19 Haziran 2017) yazısı şöyle:

“Kahraman Mehmetçik” edebiyatının zirve yaptığı bir dönemde...

Mehmetçik’e reva görüldüğü iddia edilen iki uygulama:

- BİR: Kokmuş tavukla zehirlenmelerine yol açmak...

- İKİ: Zehirli yemekten şikâyet edenlere dayak atmak...

*

Askeri vesayet tamamen ortadan kalktığına göre...

Generallerden falan değil...

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tan şu iki şeyi talep ediyorum:

*

- BİR: Askerin zehirlenmesine yol açanlardan hesap sorun, sonuna kadar üstüne gidin ve asla taviz vermeyin.

*

- İKİ: Zehirli yemekten şikâyet eden askerlere el kaldıranların ve buna göz yuman sorumluların yakasına yapışın.

*

Sayın Bakan...

Bu ikisini yapmanız...

Bin bir kere “Kahraman Mehmetçik / Kahraman Mehmetçik” diye haykırmanızdan...

Çok daha evladır.

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