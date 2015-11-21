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Ahmet Hakan'dan milletvekili yemini: Hırsızlık yapmayacağıma...

Leyla Zana tartışması sürerken, Ahmet Hakan'ın hazırladığı milletvekili yemini

21 Kasım 2015 18:10

HDP'li Leyla Zana'nın TBMM'deki tören sırasında ‘Türk milleti’ yerine ‘Türkiye milleti’ ifadesini kullanması milletvekili yeminini tartışmaya açtı.  Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde örnek bir metne yer verdi. Metinde”Görevimi kötüye kullanarak yolsuzluk, hırsızlık yapmayacağıma, kamu mallarını talan etmeyeceğime...” ifadeleri dikkat çekti.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının insan haklarını savunacağıma... 
Demokrasiden ayrılmayacağıma... Hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağıma...
Görevimi kötüye kullanarak yolsuzluk, hırsızlık yapmayacağıma, kamu mallarını talan etmeyeceğime...
Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyacağıma... Anayasaya sadık kalacağıma...
Yemin ederim''

 

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