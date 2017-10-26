Ahmet Hakan'dan Meral Akşener'e 7 tavsiye: Şiir oku, türkü söyle, duygusala bağla...

Hürriyet yazar Ahmet Hakan, Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkanlığa aday olan, ancak daha sonra MHP'den ihraç edilen ve İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener'e 7 tavsiye önerdi. Akşener'e tavsiye öneren Hakan, "Şiir okumayı, türkü söylemeyi, duygusala bağlamayı bizim millet pek sever... Bunları hiç ihmal etmemelisin Meral Abla..." dedi.

Ahmet Hakan'ın "Daha ilk günden Meral Abla'ya 7 mühim tavsiye" başlığıyla yayımlanan (26 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Daha ilk günden Meral Abla'ya 7 mühim tavsiye

BİR: Herkesin oyunu almaya çalışan... Kimsenin oyunu alamaz... Kendine sağlam bir hedef kitle seçmelisin Meral Abla...

İKİ: Bir kere söyle... Yine söyle... Bir daha söyle... Hep söyle... Hep söyle... Tekrardan asla kaçınmamalısın Meral Abla...



ÜÇ: Şiir okumayı, türkü söylemeyi, duygusala bağlamayı bizim millet pek sever... Bunları hiç ihmal etmemelisin Meral Abla...



DÖRT: Mağdur olmak iyidir, hoştur falan ama fazlası “acizlik” gibi algılanır... Mağdur olmayı fazla abartmamalısın Meral Abla...



BEŞ: Barışçıl olmak, alttan almak, uzlaşmacı davranmak... Bunlar tamam... Ama azıcık da meydan okumalısın Meral Abla...



ALTI: Yapaylık, sahtelik, Yapmacıklık, taklitçilik... Bir lideri mahveden şeylerdir. Hakiki olmalısın Meral Abla.



YEDİ: “Liderleri hadiseler ortaya çıkarır” derdi Süleyman Bey... “Liderin bir hikâyesi olmalıdır” der işi bilenler... Hadise olmalısın, hikâyen olmalı Meral Abla...

Logo, isim falan

MERAL Akşener’in partisinin ismi ve logosuyla ilgili konuşan konuşana...

“Şaka gibi, çok kötü” diyen de var...

“Gayet basit ve hoş” diyen de var.



Size bir şey söyleyeyim mi?



Partiler açısından isim, logo falan hikâye...



Altını iyi doldurursan, iyi organize olursan, mesajların harika olursa, umut yaratırsan...



Ve tabii hepsinden önemlisi...



Başarılı olursan...



Dünyanın en kötü ismini alsan da, dünyanın en kötü logosuna sahip olsan da...



Herkes önünde selam durur.



Bakınız:



Ampul gibi kötü bir amblemin önünde bugün herkesin öyle ya da böyle selam durmak mecburiyetini hissetmesi.