T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan'dan Mehmet Barlas ve Ertuğrul Özkök'e: Bende taktik maktik yok!

Barlas, "Erdoğan, eleştiri eksikliğini özeleştiri yaparak gideriyor" demişti

02 Haziran 2017 11:52

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın "İçeride ve dışarıda sahnelenen nefret kampanyalarının 15 Temmuz darbe girişimine kadar dayandığı düşünülürse, bizlerin eleştiri yapmak yerine AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumaya çalışmamızın haklılığı açıkça görülür" ifadesini eleştirdi. Köşe komşusu Ertuğrul Özkök'ün de "nefret kampanyalarının hedefi haline getirdiği" gerekçesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmediğini ifade eden Hakan, "Benim durumumsa galiba biraz şöyle: Taktik maktik yok. Bam bam bam" diye yazdı. 

Barlas  "Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri eksiğini özeleştiri yaparak gideriyor"  başlıklı yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"AK Parti iktidarının en fazla ihtiyaç duyduğu şey herhalde 'Eleştiri'dir. Ancak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri yerine yoğun bir nefret kusma kampanyasına hedef oldukları için, bu satırların yazarının olduğu gibi pek çok görüş sahibinin de eleştiri yapmasını engelledi bu nefret kampanyaları. İçeride ve dışarıda sahnelenen nefret kampanyalarının 15 Temmuz darbe girişimine kadar dayandığı düşünülürse, bizlerin eleştiri yapmak yerine AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumaya çalışmamızın haklılığı açıkça görülür. Bereket özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştiri eksiğini 'Özeleştiri' mekanizmalarını işleterek gidermeye çalışıyor."

Ahmet Hakan'ın "Vatan sağ olsun, sağ olmasın da" başlığıyla yayımlanan (2 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mehmet Barlas, Tayyip Erdoğan’ı eleştirmiyormuş.

Çünkü...

Erdoğan eleştirinin değil de nefret kampanyalarının hedefi haline getiriliyormuş.

*

Ertuğrul Özkök ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmiyormuş.

Çünkü...

O da Kemal Kılıçdaroğlu’nun nefret kampanyalarının hedefi haline getirildiğini düşünüyormuş.

*

Benim durumumsa galiba biraz şöyle:

Taktik maktik yok... Bam bam bam...

En çekilmez beş tip

- BİR: Yanılıyor olabileceğini aklının ucundan bile geçirmeyen kanaat önderi.

*

- İKİ: Akmaz, kokmaz, bulaşmaz olan ama her daim tutunmayı başaran siyasetçi...

*

- ÜÇ: Osmanlı’nın sadece yükseliş dönemine odaklanan, çöküş dönemini asla hatırlamayan Osmanlıcı...

*

- DÖRT: Arkadan sallayan ama yüze karşı yaltaklanan sözde dost...

*

- BEŞ: Durup dururken bebek taklidi yapan kız.

Nafile uğraşlar

- Bildiri yayınlamak.

- Bildiriye imza atmak.

- Bildiri dağıtmak.

- Bildiride lügat paralamak.

- Bildiri yayınlamak için toplanmak.

ETİKETLER

Hürriyet GazetesiErtuğrul ÖzkökMehmet BarlasAhmet Hakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24