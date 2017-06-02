Ahmet Hakan'dan Mehmet Barlas ve Ertuğrul Özkök'e: Bende taktik maktik yok!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın "İçeride ve dışarıda sahnelenen nefret kampanyalarının 15 Temmuz darbe girişimine kadar dayandığı düşünülürse, bizlerin eleştiri yapmak yerine AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumaya çalışmamızın haklılığı açıkça görülür" ifadesini eleştirdi. Köşe komşusu Ertuğrul Özkök'ün de "nefret kampanyalarının hedefi haline getirdiği" gerekçesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmediğini ifade eden Hakan, "Benim durumumsa galiba biraz şöyle: Taktik maktik yok. Bam bam bam" diye yazdı.

Barlas "Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri eksiğini özeleştiri yaparak gideriyor" başlıklı yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"AK Parti iktidarının en fazla ihtiyaç duyduğu şey herhalde 'Eleştiri'dir. Ancak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri yerine yoğun bir nefret kusma kampanyasına hedef oldukları için, bu satırların yazarının olduğu gibi pek çok görüş sahibinin de eleştiri yapmasını engelledi bu nefret kampanyaları. İçeride ve dışarıda sahnelenen nefret kampanyalarının 15 Temmuz darbe girişimine kadar dayandığı düşünülürse, bizlerin eleştiri yapmak yerine AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumaya çalışmamızın haklılığı açıkça görülür. Bereket özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştiri eksiğini 'Özeleştiri' mekanizmalarını işleterek gidermeye çalışıyor."

Ahmet Hakan'ın "Vatan sağ olsun, sağ olmasın da" başlığıyla yayımlanan (2 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mehmet Barlas, Tayyip Erdoğan’ı eleştirmiyormuş.

Çünkü...

Erdoğan eleştirinin değil de nefret kampanyalarının hedefi haline getiriliyormuş.

*

Ertuğrul Özkök ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmiyormuş.

Çünkü...

O da Kemal Kılıçdaroğlu’nun nefret kampanyalarının hedefi haline getirildiğini düşünüyormuş.

*

Benim durumumsa galiba biraz şöyle:

Taktik maktik yok... Bam bam bam...

En çekilmez beş tip

- BİR: Yanılıyor olabileceğini aklının ucundan bile geçirmeyen kanaat önderi.

*

- İKİ: Akmaz, kokmaz, bulaşmaz olan ama her daim tutunmayı başaran siyasetçi...

*

- ÜÇ: Osmanlı’nın sadece yükseliş dönemine odaklanan, çöküş dönemini asla hatırlamayan Osmanlıcı...

*

- DÖRT: Arkadan sallayan ama yüze karşı yaltaklanan sözde dost...

*

- BEŞ: Durup dururken bebek taklidi yapan kız.

Nafile uğraşlar

- Bildiri yayınlamak.

- Bildiriye imza atmak.

- Bildiri dağıtmak.

- Bildiride lügat paralamak.

- Bildiri yayınlamak için toplanmak.