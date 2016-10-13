Ahmet Hakan'dan "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Kadir Mısırlıoğlu'na: Zillet içinde şeriat istiyor...

"Beni tefe tutacaklar ama keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısırlıoğlu'nu eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "İzzetin olmadığı, zilletin olduğu bir yerde... Bin tane halifen olsa, her yerin şeriat olsa, her köşen medrese olsa... Ne olur ki? Fesli Kadir’in en büyük sorunu işte bu... İzzet falan istemiyor o. Onun için zillet içinde şeriat yetip de artıyor bile" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Canan Karatay'dan Sağlık Bakanı'na yanıt: İddiaların hiçbiri doğru değil

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Canan Karatay hakkında söyledikleri şunlardı:

Aydın’a gittim, orada büyük bir ceviz bahçesi ile anlaşmış.

Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor, böyle bilim adamlığı mı olur?

“Lahmacun yiyebilirsin, çünkü ben yedim” denir mi?

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Canan Karatay’la konuştum.

“Hiçbiri doğru değil” dedi.

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İşte Canan Karatay’ın söyledikleri:

Sağlık Bakanı Recep Akdağ beni tanır. Nasıl bir bilim insanı olduğumu bilir. İnanamadım söylediklerine. Onun benim hakkımda bunları söylemiş olabileceğine hâlâ inanamıyorum.

İddiaların hiçbiri doğru değil.

Aydın’a ve Nazilli’ye gittim. Konferanslar verdim. Halkı bilinçlendirmeye çalıştım. Hepsi bu... Bunun dışında Aydın’la bir ilgim yok. Anlaştığım ceviz bahçem yok.

Benim internet sitem yok. Sosyal medyada da yer almıyorum. Hiçbir sosyal medya hesabım yok. Bu durumda nasıl internette ürün satışı yapıyor olabilirim?

Benim adıma jilet bile satmaya çalışan internet siteleri var, işimi gücümü bırakıp onlarla mücadele ediyorum. Sayısız suç duyurusunda bulundum. Suç duyurularını isteyene takdim edebilirim.

Ben hiçbir zaman “lahmacun yiyebilirsiniz, çünkü ben yedim” demedim. Lahmacunun neden yenebileceğini, nasıl yenebileceğini bilimsel olarak açıkladım.

‘Yunan galip gelseydi’ diyen fesli Kadir

FESLİ Kadir şöyle demiş:

“Keşke Yunan galip gelseydi”.

Ardından da eklemiş:

“Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi”.

*

İzzetin olmadığı, zilletin olduğu bir yerde...

Bin tane halifen olsa, her yerin şeriat olsa, her köşen medrese olsa... Ne olur ki?

*

Fesli Kadir’in en büyük sorunu işte bu...

İzzet falan istemiyor o.

Onun için zillet içinde şeriat yetip de artıyor bile.

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