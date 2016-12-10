Ahmet Hakan'dan Kadir Topbaş'a: Belediyenin dolarını liraya çevirmek kolay, zor olan kendi dolarını çevirmek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın belediyeye ait 41 milyon doları Türk lirasını çevirmesini değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ""Belediyenin 41 milyon dolarını TL’ye çevirmiş. Allah razı olsun. Ama yine de insanın aklına gelmiyor değil: Belediye’nin dolarını TL’ye çevirmek kolay, zor olan kendi dolarını TL’ye çevirmek" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gündemdeki kişiler, inceden iğnelemeler

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Ağzı azıcık iyi laf yapan herhangi bir muhalif isme hemen ve anında “Ne duruyorsun? Neden CHP’nin başına geçmiyorsun” diye gaz verilmesiyle ilgili olarak ne düşünüyordur acaba?

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KERİMCAN DURMAZ: Bir anda birçok kişinin gıcık kaptığı bir isimken... Bir anda birçok kişinin mazlum bulduğu bir kişi haline dönüştü. Zalimin mazluma, mazlumun zalime dönüş hızı, ışık hızından bile fazla bu ülkede.

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HAYRETTİN KARAMAN: “Yastık altındakileri çıkarın” demiş Hayrettin Hoca... Benim bildiğim şudur: Eğer herhangi bir konuda Hayrettin Karaman Hoca, fetva veriyorsa... O konu bayağı bir ciddiyet kazanmaya başlamıştır.

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ERKAN TAN: Gözünü kapatıyor, omuzlarını kabartıyor, kolunu dirsekten aşağı doğru çekiyor ve ardından da “Ver mehteri ver” diyor ya... Hastasıyım bu hareketinin... Bir an sinir olmadan bakmayı deneyin, siz de hastası olursunuz.

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SELİN SAYEK BÖKE: Hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken “Otur, sıfır” falan demeye başladı. “Akademisyenden siyasetçi olmaz” diyenler, gerçekten de haklılar mı acaba?

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KADİR TOPBAŞ: Belediyenin 41 milyon dolarını TL’ye çevirmiş. Allah razı olsun. Ama yine de insanın aklına gelmiyor değil: Belediye’nin dolarını TL’ye çevirmek kolay, zor olan kendi dolarını TL’ye çevirmek.

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GUPSE ÖZAY: Kendisini izledikçe... Yeni bir Demet Akbağ’ın ufukta belirmesi hayalimin suya düştüğünü görüyorum.