Ahmet Hakan'dan İş Bankası yorumu: CHP, Erdoğan'ın gündem değiştirme çabasına eşsiz katkı sunmuş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gerektiği açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 'Kenan Evren de aynı yolu denemişti' yanıtını verdi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'CHP ve İş Bankası ilişkisi'nin gündeme oturmasını değerlendirdi. Hakan, CHP'nin Erdoğan’ın gündem değiştirme çabasına katkı sunduğuna dikkati çekti.

Hakan, "İş Bankası örnek olayı: CHP neden başarısız?" başlığıyla yorumladığı meseleye yazısında şöyle yer verdi:

"Türkiye’nin gündeminde ne var?

- Ekonomi var.

- Faize rağmen düşmeyen kur var.

- Uçak konusu var.

- İdlib’de içine girilen çıkmaz var.

Var oğlu var yani.

Fakat ne oldu?

Bunların hepsi unutuldu, “CHP ve İş Bankası ilişkisi” gündemin bir numaralı konusu oldu.

Peki, nasıl oldu bu iş?

Şöyle oldu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce milyon kere gündeme gelmiş olan “CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri” meselesini gündeme getirince...

CHP’liler, “Yahu bu apaçık bir gündem değiştirme oyunu... Bu oyuna gelmeyelim... Bu topa hiç girmeyelim...” falan demek yerine...

Oltaya gelen balıklar gibi atladılar konunun üstüne...

- Kemal Kılıçdaroğlu hemen sert bir açıklama yaptı...

- Muharrem İnce derhal konuya daldı...

- Partinin ağır topları gayet enerjik bir şekilde olaya girdi...

Kısacası CHP, Erdoğan’ın gündem değiştirme çabasına eşsiz katkı sunmuş oldu.

Ben olsam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerinde...

İçimden Orhan Veli’nin...

“Oltayı attım denize / Bir üşüşüverdi balıklar / Denizi gördüm” şiirini okuyarak kıs kıs gülerdim."

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