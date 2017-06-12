Ahmet Hakan'dan İlber Ortaylı'ya 'Arda Turan' tepkisi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Barcelonalı futbolcu Arda Turan ile ilgili olarak "Benim tanıdığım futbolcuların içinde bir kere en cahili değil. Onu söyleyeyim. İlgileniyor. Belirli şeylere ilgisi var" ifadesini kullanan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya tepki gösterdi. Hakan, "Hiç bilmediği Arda marda konularına dalması, kendi kendisinin belalısı olma durumuna düşmesidir" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Mazlum Katar halkının yanındayız... Allahu ekber!" başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Katar nasıl bir ülkedir?

Şöyle bir ülkedir:

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- Minnacıktır... Gerçekten minnacık... Ülke değil de şehir... Üstelik orta boy bir şehir... Yüzölçümü bizim Tekirdağ’ın yarısı kadar... Zenginlik açısından ise... Bizi seksene katlar.

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- Toplam nüfusu 2 milyon 2 yüz bin... Ama durun bir dakika! Bu nüfusun yüzde 80’i yabancı işçi... Yani Katarlı diye tabir edeceğimiz kişi sayısı bizdeki Yozgatlısayısından bile azdır...

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- Kişi başına düşen milli gelir: 129 bin dolar... Bu açıdan dünya şampiyonu Katar... Ama durun bir dakika! Bu acayip yüksek milli gelir, tabii ki sadece yüzde 20’nin milli geliridir.

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- İşçi hakkı diye bir şey yok. Sendikanın adından bile söz edilemez... Pakistan’dan, Hindistan’dan, Bangladeş’ten getirilen gariban insanlar, karın tokluğuna çalıştırılır ülkede. Tam bir modern kölelik sistemi... Erbakan Hocamızın uğruna ömrünü adadığı adil düzenin a’sı bile yoktur yani.

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- Ortadoğu’daki en büyük Amerikan üsleri Katar’dadır... Dikkat! Büyük değil, en büyük! Zaten minnacık olan ülkede bu üsler, büyük yer kaplamaktadır... Katar’ın doğalgazı ve petrolü ise Amerikan, İngiliz ve Fransız şirketlerine emanet...

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- Ülkenin yönetim şekli aşağı yukarı şöyle bir şeydir: Emirler yurtdışına çıktığında, oğullar sessizce saray darbesi yapıp yönetime el koyar...

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Hadi gelin şimdi bu bilgiler ışığında hep beraber haykıralım:

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Emperyalizme direnen mazlum Katar halkının yanındayız... Allahu ekber!

İlber Hoca

“Arda cahil değil, çok araştırmacı çocuk” falan demiş İlber Hoca ve Arda’ya sahip çıkmış.

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İlber Hocamız...

- Bildiği konuların deryasıdır.

- Bilmediği konularda kulaç atmaya kalkanların da belalısıdır.

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Hiç bilmediği Arda marda konularına dalması ise...

Kendi kendisinin belalısı olma durumuna düşmesidir.