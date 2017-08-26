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Ahmet Hakan'dan İhlas Finans hatırlatması: Ey ABD'li Mücahit, gariban vatandaşların parasını hazırla

"İhlas Finans’ın tasfiye edilmesini sağlamak için verilen önerge AKP oylarıyla tasarıdan çıkarıldı"

26 Ağustos 2017 22:01

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2001 yılında yaşanan kriz sırasında batan ve TMSF’ye devrinin engellenmesi dolayısıyla mudilerinin 16 yıldır ödeme alamadığı İhlas Finans Bankası’nın durumunu Meclis Başkan Vekili Akif Hamzaçebi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi aracılığıyla yeniden gündeme taşıdı. Köşe yazısında Akif Hamzaçebi’nin bu konudaki önergesinin AKP oylarıyla reddedildiğini aktaran Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinde “Halkımız isyan etmiş” başlığıyla yayımlanan (26 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“MECLİS Başkan Vekili Akif Hamzaçebi aradı.

*

Söyledikleri şunlar:

- İhlas Finans’ın TMSF tarafından tasfiyesini sağlamak için daha önce bir önerge vermiştim.

- Önerge, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak Genel Kurul’da AK Parti oylarıyla tasarıdan çıkarıldı.

- İhlas Finans mağduru vatandaşlarımızın haklarını almalarını sağlayacak düzenlemeyi Meclis açılır açılmaz yeniden gündeme getireceğim.

*

Ey Amerikalı Mücahit!

Şimdiden hazırlamaya başla istersen gariban vatandaşlarımızın parasını.”

 

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