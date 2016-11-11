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Ahmet Hakan'dan Güntekin Onay'a: Kulübe hoşgeldin, yaftalanma sırası sende

"Aynı iktidar medyası, şimdi Güntekin Onay’ı FETÖ’cü değilse bile terörist ve hain ilan etmekle meşgul"

11 Kasım 2016 13:30

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan,  NTV spikeri Güntekin Onay'ın Sabah gazetesinde çıkan "basın özgürlüğü" haberlerine yönelik olarak, işsiz bırakılan ve tutuklanan gazetecileri örnek gösterdiği konuşmasıya ilgili olarak "Aynı iktidar medyası, şimdi Güntekin Onay’ı FETÖ’cü değilse bile terörist ve hain ilan etmekle meşgul. Kulübe hoş geldin Güntekin Onay.Yaftalanma sırası sende." dedi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısında ilgili kısım şöyle:

Sıra sende Güntekin Onay

Bir futbol gazetesinin muhabirinin, bir futbol takımının tesislerine girişi yasaklanınca...

İktidar medyasının aklına “basın özgürlüğü” geldi.

*

NTV’nin deneyimli spor yorumcusu Güntekin Onay da işte bu açık ve keskin çelişkiye dikkat çeken bir çıkış yaparak...

“Basın özgürlüğü sadece bu olayda mı aklınıza geliyor” dedi.

*

Aynı iktidar medyası, şimdi Güntekin Onay’ı FETÖ’cü değilse bile terörist ve hain ilan etmekle meşgul.

Kulübe hoş geldin Güntekin Onay.

Yaftalanma sırası sende.

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