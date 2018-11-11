Ahmet Hakan'dan Diyanet İşleri Başkanı'na '10 Kasım ziyareti' sorusu: "Saat 9'u 5 geçe kenefe gidin!” sözünü bir yorumlar mısınız

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümünde, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesini eleştirdi.

Mısıroğlu'nun “10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe kenefe gidin!” şeklindeki ifadesini hatırlatan Hakan, Erbaş'a, "Sadece İslam ahlakı, sadece İslam terbiyesi, sadece İslam medeniyeti, sadece İslam tasavvuru, sadece İslam hoşgörüsü ve sadece nebevi tebliğ açısından bu sözü bir yorumlar mısınız" lütfen" diye sordu.

"Oliver Stone, Türkiye'ye Tayyip Erdoğan filmi yapmak için geliyor"

Öte yandan Hakan, daha önce çok sayıda siyasetçiyle çalışan dünyaca ünlü belgesel yönetmeni Oliver Stone’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan bir belgesel çekmek için Türkiye’ye geldiğini söyledi. Hakan, “Oliver Stone, bir Tayyip Erdoğan filmi yapacak mı? Bu maksatla mı geliyor Türkiye’ye... Duyduğuma göre evet! Peki nasıl bir Tayyip Erdoğan filmi yapacak? Kurmaca bir film mi? Yoksa Putin’le ya da Castro ile yaptığı gibi belgesel röportaj mı? Bunun detayları henüz bilmiyorum. Öğrendikçe yazarım, irtibatta kalalım” dedi.

*Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Kasım) nüshasında yer alan köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.