Ahmet Hakan'dan dava açılmaması için istenen 20 bin lira, maddi hataymış!

Diyarbakır'da 28 Kasım’da vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 14 Ekim tarihli ‘Tarafsız Bölge’ programında “PKK, terör örgütü değildir” sözleri nedeniyle program sunucusu Ahmet Hakan’a açılan soruşturmada Bakırköy Başsavcı vekili İdris Kurt, Hakan’dan dava açılmaması için istediği 20 bin lira ön ödeme, maddi hata yapıldığı söylenerek iptal edildi.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre Diyarbakır'da 28 Kasım’da vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 14 Ekim’de CNNTürk’te katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ programında “PKK, terör örgütü değildir” sözleri nedeniyle hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan dava açılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya programın sunucusu Ahmet Hakan da eklenmişti.

Soruşturmayı yürüten ve daha önce Hürriyet gazetesi hakkında AKP'ye yakın Güneş gazetesinin haberini ihbar kabul ederek soruşturma başlatan Başsavcı Vekili İdris Kurt, 27 Kasım’da gönderdiği tebligatta Hakan hakkında Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesine göre işlem yapıldığını belirtmişti. Kurt, tebligatta, ‘yeterli delil elde edildiği’ belirtilerek, ön ödeme miktarı olarak belirlenen 20 bin TL'yi bir hafta içinde Bakırköy Adliyesi veznesine yatırması halinde dava açılmayacağını belirtmişti. Miktarın yatırılmadığı takdirde dava açılacağı ve ‘suçun sübutu halinde mahkemece tayin edilecek hapis veya para cezası yarı oranında arttırılarak mahkûmiyete karar verilebileceği’ kaydedilmişti.

Yükümlülük doğmayacak

Kurt, 11 Aralık'ta yazdığı yeni tebligatta, bir önceki tebligatta belirtilen “uygulanacak ceza maddesi nitelemesinde hata ve yarı oranında arttırılması” ibaresi ile maddi hata yapıldığı gerekçesiyle ön ödeme tebligatının iptal edildiğini belirtti. Kurt ayrıca, 20 bin TL'lik ön ödeme yapılmaması halinde bir yükümlülük doğmayacağını da kaydetti.