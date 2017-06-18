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Ahmet Hakan'dan Cumhurbaşkanı'na: Böyle bir gelişme karşısında şaşıran çıkmaz ki!

"Yollar yürümekle aşınmazsa nedir bu öfke?"

18 Haziran 2017 11:48

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Yarın yargı sizi de davet ederse şaşmayın" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. "Burada 'şaşma' kelimesi bana fazlasıyla gereksiz gibi geldi" diyen Hakan, "Çünkü böyle bir gelişme karşısında şaşıran çıkmaz ki" ifadesini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın "Yollar yürümekle aşınmazsa nedir bu öfke?" başlığıyla yayımlanan (18 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Rahmetli Süleyman Demirel’in “Yollar yürümekle aşınmaz” cümlesi, şu hayatta duyulabilecek en demokratik cümlelerden biridir.

Ve maalesef zikredildiği dönemde kimse kadrini kıymetini bilememiştir.

*

“Yollar yürümekle aşınmaz” demek...

- “İstediğin kadar yürü kardeşim” demektir.

- “Sana sopa göstermeye kalkmıyorum” demektir.

- “Bu senin demokratik hakkındır” demektir.

- “Özgürsün ve kimse sana bir şey diyemez” demektir.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında Demirel’in işte bu süper demokratik cümlesini tekrar etti.

“Yollar yürümekle aşınmaz” dedi.

*

Ama hemen ardından da...

Sanki yollar yürümekle aşınırmış gibi...

Sert, hem de çok sert tepki gösterdi, kızdı, bağırdı, hatta yargı sopasını bile gösterdi.

*

Oysa...

Yollar yürümekle aşınmaz dendikten sonra...

Sanki yollar yürümekle aşınırmış gibi söz söylememek gerekirdi.

Kemal Bey'in damat tepkisi

Kemal Bey, Kadir Topbaş’ın damadının yeniden tutuklanmasıyla ilgili olarak...

O meşhur “doğru bulmuyorum” çıkışlarından birini daha yaptı.

*

- “Bu ne ya! Bir alınıyor, bir bırakılıyor” demek yerine...

- “Niye bıraktınız, niye tutukluyorsunuz” demek yerine...

- “Yoksa Enis Berberoğlu’na yönelik tepkileri mi dengeliyorsunuz” demek yerine...

- “Böyle adalet mi olur?” demek yerine...

Çıkmış, “Doğru bulmuyorum” diyor.

*

Üstelik daha üç gün önce... “Damatlar tahliye edilirken garibanlar içeride” diye açıklama yapmışken bunu yapıyor.

*

Bir de “yürümek zihni çalıştırır” derler.

Şaşıran çıkar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle dedi:

“Yarın yargı sizi de davet ederse şaşmayın”.

*

Burada “şaşma” kelimesi bana fazlasıyla gereksiz gibi geldi.

Çünkü böyle bir gelişme karşısında şaşıran çıkmaz ki!

Dikkat ettiniz mi?

- Artık Devlet Bahçeli, AK Parti’den önce CHP’ye çatıyor.

*

- Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye anında tepki göstermiyor, bir-iki gün bekliyor.

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