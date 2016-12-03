Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya: Bir kere de hırsızlık, çocuklara tecavüz günah de!

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Erkeklerin başı açık gezmesi günahtır" açıklamasını eleştiren Ahmet Hakan, "Bir kere de namussuzluk günah de... Bir kere de çocuklara tecavüz günah de... Bir kere de çocukların yanmasına sebep olmak günah de" dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Bir kere de hırsızlık günah de...

Cübbeli Ahmet...

Bu sefer de...

“Erkeklerin başı açık gezmesi günah” demiş.

*

- Bir kere de namussuzluk günah de...

- Bir kere de çocuklara tecavüz günah de...

- Bir kere de çocukların yanmasına sebep olmak günah de...

- Bir kere de hırsızlık günah de...

- Bir kere de yalancılık günah de...

- Bir kere de küçük kız çocuklarını istismar etmek günah de...

Be adam!