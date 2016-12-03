T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya: Bir kere de hırsızlık, çocuklara tecavüz günah de!

Cübbeli Ahmet Hoca "Erkeklerin başı açık gezmesi günah" demişti

03 Aralık 2016 14:09

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Erkeklerin başı açık gezmesi günahtır" açıklamasını eleştiren Ahmet Hakan, "Bir kere de namussuzluk günah de... Bir kere de çocuklara tecavüz günah de... Bir kere de çocukların yanmasına sebep olmak günah de" dedi.

Ahmet  Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Bir kere de hırsızlık günah de...

Cübbeli Ahmet...

Bu sefer de...

“Erkeklerin başı açık gezmesi günah” demiş.

*

- Bir kere de namussuzluk günah de...

- Bir kere de çocuklara tecavüz günah de...

- Bir kere de çocukların yanmasına sebep olmak günah de...

- Bir kere de hırsızlık günah de...

- Bir kere de yalancılık günah de...

- Bir kere de küçük kız çocuklarını istismar etmek günah de...

Be adam!

 

 

ETİKETLER

cübbeli ahmet hocaahmet hakanfetvaaçıklamaçocuktecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24