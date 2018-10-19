Ahmet Hakan'dan CHP'ye: Hisselerimizi Hazine'ye devrediyoruz deyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP de destekleyecek, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri konusunu meclise getiriyoruz" dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'ye seslenerek, "Çıkın ve deyin ki:Tamam kardeşim... Hisselerimizi Hazine’ye devrediyoruz. Bir kerecik, bir kerecik ezber bozun yahu! Ne olur ki?" dedi.

Yazar Ahmet Hakan, CHP hisselerinin Hazine'ye devri konusunun meclise götürelecek olmasını yorumladı. Yazar, CHP'ye, "İş Bankası’ndan size tek kuruş para gelmiyorsa... Bankanın yönetimine atadığınız dört kişi sadece parmak kaldırıp parmak indiriyorsa... İktidar cenahı, bu konuyu gündemi değiştirmek için ikide bir gündeme getirerek istismar ediyorsa...Derdiniz Atatürk’ün vasiyetinin yerine getirilmesi ise... Ve bankanın işleyişine müdahale edileceğini düşünüyorsanız...

Çıkın ve deyin ki:

“Tamam kardeşim... Hisselerimizi Hazine’ye devrediyoruz. Ancak bir şartımız var: Bu hisselerin Atatürk’ün vasiyetine uygun bir şekilde kullanılacağının garanti altına alınmasını istiyoruz. Bunun garantisini oluşturacak hukuki düzenlemeleri yapın... Biz de devredelim”.

Bir kerecik, bir kerecik ezber bozun yahu! Ne olur ki?" diye yazdı.

"Telefondaki ses 'kaşıkçı ölmedi', yaşıyor dedi"

Ahmet Hakan, 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Hakan, bir arkadaşının arayıp, "Kaşıkçı yaşıyor, öldürülmedi" dediğini öne sürdü. Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle: "Sonra bir şey oldu... Tuhaf bir şey... Bu tür alengirli mevzularda dedikleri hep çıkan bir dostum aradı. Dedi ki: 'İnanamayacaksın ama son aldığım bilgiye göre Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak bu zamana kadar okuduğun bütün haberler çöp... Kaşıkçı yaşıyor, öldürülmedi...' Cevap olarak 'Gerçekten inanmayacağım' dedim. Fakat dostum kendinden emindi: 'Bunu yaz bir kenara... Yakında Kaşıkçı’nın yaşadığını bütün dünya öğrenecek'. Pek inanmadım ama 'Ay hadi inşallah' demeyi de ihmal etmedim"

Ahmet Hakan'ın "Kaşıkçı olayıyla ilgili aynı gün üç şey oldu" başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz