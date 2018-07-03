Ahmet Hakan'dan CHP'ye: Bu sefer İzmir'i, Çankaya'yı, hatta Beşiktaş'ı bile kaybedebilirler!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bazı il ve ilçeler yüzünden "koltuğa yapıştıklarını" söyledi. "Koyun yerine koydukları kendi seçmenleri öfkeli" diyen Hakan, "Bu sefer İzmir’i, Çankaya’yı, hatta Beşiktaş’ı bile kaybedebilirler!" dedi.

24 Haziran'daki baskın seçimlerde CHP'nin oyu cumhurbaşanı adayları Muharrem İnce'nin oyunun gerisinde kalmış bu durum parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Hakan'ın "Bütün dertleri İzmir, Beşiktaş Çankaya falan" başlığıyla (3 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İzmir’i kazanacaklar mı?

Garanti.

Beşiktaş’ı kazanacaklar mı?

Garanti.

Çankaya’yı kazanacaklar mı?

Garanti.

Başka?

Var işte böyle birkaç yer daha.

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Size bir şey söyleyeyim mi?

Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin koltuğa yapışıp kalmalarının tek nedeni işte bu garantili yerler!

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Herhangi bir CHP’linin ceketini koysa kazanacağı yerlere kendi adamlarını aday gösterecekler.

Böylece rant kontrolünü ellerinden kaçırmamış olacaklar.

*

Bu yüzden bırakıp gitmiyorlar.

Bu yüzden koltuğa yapışmış durumdalar.

Bu yüzden açık başarısızlığı başarı gibi yutturuyorlar.

Bu yüzden sımsıkı kenetleniyorlar.

Bu yüzden “biz yapamıyoruz, yapan gelsin” diyemiyorlar.

*

Yüzde 22’nin bile gerisine düşeceklermiş, yine ağır bir yenilgi yaşayacaklarmış, kendi seçmenleri bile illallah etmiş falan...

Hiçbiri ama hiçbiri umurlarında değil!

Tek dertleri İzmir’i, Çankaya’yı, Beşiktaş’ı falan kendi kontrollerinde tutmak!

*

Fakat bilmedikleri bir şey var:

Koyun yerine koydukları kendi seçmenleri, o kadar öfkeli ki bunlara...

Bu sefer İzmir’i, Çankaya’yı, hatta Beşiktaş’ı bile kaybedebilirler!