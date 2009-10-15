Ahmet Hakan'dan Çalık'a sorular

Çalık Holding'in kurucusu, işadamı Ahmet Çalık, adını duyurduğu ilk yıllarda "Türkmenistan'ın yatırım kralı", "Orta Asya'nın gizli zengini" gibi sıfatlarla anılıyordu. Şimdilerde ise medyanın sayılı patronları arasında yerini aldı. Hürriyet gazetesi köşeyazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Çalık'a birbiri ardına 7 soru illetti.

İşte Hakan'ın (15.10.2009) tarihli yazısından bir kesit:



Şeffaf olalım...

Açık olalım... İri olalım... Diri olalım... Hesap verebilir olalım... Cevap verebilir olalım...

Madem racon budur...

O zaman ne diye Ahmet Çalık’ı bu işlerden muaf tutacakmışız ki...

İşte “şimdilik” kaydıyla sorularım:

* * *

BİR: Türkmenistan’da üstlendiğiniz resmi göreviniz neydi? Türkmenistan Devleti’nde bakanlık görevinde bulundunuz mu? Sorumluluk alanınız neydi?

İKİ: Eğer böyle bir görevde bulunduysanız, bu nasıl mümkün olabildi? Siz Türkmenistan vatandaşı mısınız?

ÜÇ: Türkmenistan’ın eski başkanı Saparmurat Türkmenbaşı ile herhangi bir ortaklığınız söz konusu oldu mu?

DÖRT: Türkmenbaşı’nın bir ara ülkeden çıkmanıza izin vermediği doğru mu? Güvenlik endişesiyle Türk Büyükelçiliği’ne sığındığınız oldu mu?

BEŞ: Türkmenistan’dan çıkışınızın bazı Türk hükümet yetkilileri tarafından sağlandığı doğru mu?

ALTI: Türkmenistan’ın yeni Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un İstanbul gezisinin Sabah Gazetesi’nde geniş bir şekilde yer alması talimatını verdiniz mi?

YEDİ: Türkmenistan Lideri’nin gazetedeki fotoğraflarda daha düzgün çıkması için Sabah’ın Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak’a baskının yenilenmesi talimatını verdiniz mi?