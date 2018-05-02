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Ahmet Hakan'dan "Bu kadar hızlı dönmeyi nereden öğrendiniz" sorusuna yanıt: Temel fizik kuralı bu...

"Bir gün işimden olursam arkamdan 'cesur' dersiniz"

02 Mayıs 2018 18:57

Dün Kanal D'ye veda eden Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ekşi Sözlük'ün sorularını yanıtladı. Hakan "Bu kadar hızlı dönmeyi nereden öğrendiniz?" sorusuna "Valla şartlar bu kadar hızlı değişirse dönüş de mecburen o kadar hızlı olur. temel fizik kuralı bu" yanıtını verdi.  

TIKLAYIN-Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan'a: Dostlarını bu kadar çabuk arkadan hançerlemesini beklemiyordum

"Bir gün işimden olursam arkamdan 'cesur' dersiniz"  diyen Hakan'a, Habertürk yazarı Nagehan Alçı da bugünkü köşesinde 1 Mayıs'ta Hürriyet gazetesinde "28 Şubat’ın sivil ayağı operasyonu mu geliyor?" başlığıyla yayımlanan yazısı nedeniyle "Dostlarını bu kadar çabuk arkadan hançerlemesini beklemiyordum" yorumunda bulunmuştu.

 

 

 

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