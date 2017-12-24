Ahmet Hakan'dan amirinden tokat yiyen zabıta memuru Kenan'a açık mektup: Sen haklısın, dik dur eğilme!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin, emniyet şeridini kullandığı için bayıltana kadar dövdüğü zabıta çalışanı Kenan Fidan'a açık mektup yazdı. Hakan "Kenan kardeşim! Lütfen bırak şu alttan almayı. Alttan alacak bir durum yok. Haksız olan sana tokat atmaya yeltenen o adamdır. Sen haklısın. Hem de sonsuz haklı!" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Amirinden tokat yiyen zabıta memuru Kenan’a açık mektup" başlığıyla yayımlanan (24 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Öncelikle geçmiş olsun diyorum.

Çok geçmiş olsun.

O görüntüleri izlediğimiz günden beri öfkemiz tepemizde.

Çok kızdık sana yapılana.

Çok.

*

Şimdilik tek tesellimiz sana tokat atan o zorbanın görevinden uzaklaştırılmasıdır.

Gerçi o adam, çok daha yüksek bir makamda karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayacağız.

Ne de olsa burası Türkiye.

*

Sevgili Kenan kardeşim.

Sana başına gelenlerle ilgili ne düşündüğün sorulduğunda...

“Büyüklerimiz ne emrederse onu yapacağım. Konuşmak istemiyorum” falan türü şeyler söylemişsin.

*

Kenan kardeşim!

Lütfen bırak şu alttan almayı.

Alttan alacak bir durum yok.

Haksız olan sana tokat atmaya yeltenen o adamdır.

Sen haklısın.

Hem de sonsuz haklı!

*

Unutma ki:

Güçlü olan haklı değildir.

Halkı olan güçlüdür.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Büyüklerimiz ne emrederse...” falan türü cümleler kurmaktan vazgeç.

- “Çok ağrıma gitti bana yapılan” de.

- “Olmaz olsun böyle yönetici” de.

- “Ekmek paramız için çalışıyoruz, köle değiliz” de.

*

Kenan kardeşim!

Velhasıl-ı kelam...

Dik dur eğilme!

Bu millet seninle!