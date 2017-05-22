Ahmet Hakan'dan AKP'de liste dışı kalan Yasin Aktay'a: Akademisyenden siyasetçi olmaz cümlesini kanıtlıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AKP'nin 3. olağanüstü büyük kongresinde Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) liste dışı kalan Yasin Aktay'la ilgili olarak "kademisyenden siyasetçi olmaz cümlesini kanıtlıyor gibi" yorumunda bulundu.

Hakan, liste dışında kalan bir başka isim Ayhan Ogan ile igili de "O sehpayı kırmayacaktın azizim" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

- YASİN AKTAY: Akademisyenden siyasetçi olmaz cümlesini kanıtlıyor gibi...

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- AYHAN OGAN: O sehpayı kırmayacaktın azizim.

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- GALİP ENSARİOĞLU: Ne zaman liste dışı kalmak fiili gündeme gelse akla ilk onun adı geliyor.

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- ŞABAN DİŞLİ: Kardeşin kardeşe ettiği...

Artık yadırgamıyorum

BAŞLARINA fes geçirerek, satenden renkli cüppeler giyerek Osmanlı’yı dirilttiğini sanan insanlarımızı görünce...

Fena halde yadırgıyordum.

- “Bu ne ya” diyordum.

- “Çok saçma” diyordum.

- “Pek manasız” diyordum.

Falan...

*

İki şey oldu bende:

- BİR: Biraz alıştım.

- İKİ: Biraz da anlama çabasına giriştim.

*

Anlama çabası içine girince...

Şu sonuca vardım:

“İçinde bulunduğu kudretsizlik kompleksinden kurtulmak adına dört kıtada at koşturmuş ecdat rüyasına dalmak için çırpınan insanlarımızın ecdada ait olduğunu sandıkları kıyafetlere bürünerek kendilerini iyi hissetme gayretidir bu.”

*

- ABDULLAH Gül’ün AK Parti etkinliklerine katılmaması...

- Bülent Arınç’ın fırsatı düşürdüğünde AK Parti etkinliklerine katılması...

- “Kabinede revizyon olacak” dedikoduları...

- “Binali Bey’i özleyeceğiz galiba” cümlesi...

- Partili medya patronluğu...

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