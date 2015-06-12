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Ahmet Hakan’dan AKP medyasına: Salak mısınız, beceriksiz misiniz!

'Şems Ethem"in analiz yeteneği sıfır olan sersem tetikçisi…'

12 Haziran 2015 15:15

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Star yazarı Cem Küçük’ün 7 Haziran seçimine yönelik, “Seçimi Tayyip Erdoğan kaybetti, Aydın Doğan kazandı" açıklamasına ilişkin olarak, "Koskoca dünya lideri"ne karşı kazanmak için bir televizyon, iki gazete yetiyorsa... ‘Koskoca dünya lideri’ne tam destek veren sizler, elinizdeki yetmiş sekiz televizyon, altmış dokuz gazeteyle niye en küçük bir varlık gösteremediniz ki? Salak mısınız? Beceriksiz misiniz?” dedi.

Cem Küçük için “Şems Ethem"in analiz yeteneği sıfır olan sersem tetikçisi” nitelemesi yapan Ahmet Hakan, şu soruları yöneltti:

“Devletin bütün imkânları oluk oluk size doğru akarken... O imkânların hakkını veremiyor musunuz?

Neden Tayyip Erdoğan'ın etki gücünün binde biri bile sizde yok?

Tayyip Erdoğan'ı yukarı çıkaracağınıza... Nasıl oluyor da aşağı çekiyorsunuz?”

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