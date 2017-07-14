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Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül'e: "Kandırıldım" demek daha delikanlıca bir tutum!

"Yapma bunu Abdullah Gül yapma"

14 Temmuz 2017 11:59

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'den “Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım örgüt lideri" diye bahseden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösterdi. Gül'ün daha önce “Fetullah Gülen hepimizin hocasıdır" dediğini hatırlatan Hakan, "Kandırıldım' demek bana çok daha delikanlıca bir tutum gibi geliyor" ifadesini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın "Yapma bunu Abdullah Gül yapma" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eski bir video...

Epey eski bir video...

Konuşan Abdullah Gül.

*

Şöyle diyor Abdullah Gül:

“Fetullah Gülen hepimizin hocasıdır.”

*

Ayrıca şöyle de diyor Abdullah Gül:

“Fetullah Gülen çok değerli bir ilim adamıdır.”

*

Aynı Abdullah Gül, dün yaptığı yazılı açıklamada ise...

Şöyle demiş:

“Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım örgüt lideri Fetullah Gülen...”

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

- “Kandırıldım” demek..

- “Aldatıldım” demek...

- “Eskiden ben bu adamı değerli bir ilim adamı sanırdım” demek...

- “Hayatımın bir döneminde buna hocam derdim” demek...

- “Yahu amma da safmışız” demek...

Bana çok daha delikanlıca bir tutum gibi geliyor. 

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