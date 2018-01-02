Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül'e: Dolduruşa gelme, havaya girme!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ilgili olarak yaptığı çıkışı değerlendirdi. "Abdullah Gül’e 7 hayati tavsiye" başlığıyla yayımlanan yazısında Hakan, "Sakın dolduruşa gelme", "Sakın 'Ama ben haklıyım' diye havaya girme" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" demişti. Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Gül, şunları söylemişti:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

"Sakın 15 Temmuz akşamı aslanlar gibi kükremiş olmana güvenme"

Ahmet Hakan'ın bugün (2 Ocak 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

1- Sakın dolduruşa gelme!

“Düş önümüze de peşinden gidelim Abdullah Bey” derler... Önlerine düştüğünde bir de bakmışsın ki... Arkanda tek bir kişi bile yok.

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2- Sakın ikna ederim diye düşünme!

Öyle bir medya motorları var ki... Tabanlarını Almanya’nın 1600 liralık asgari ücreti kıskandığına bile ikna edebiliyorlar.

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3- Sakın “tabanla bağımı koparmam” diye umma!

Melekten şeytana, şeytandan da meleğe dönüştürme becerileri gerçekten pes dedirtecek denli muazzam.

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4- Sakın “Ama ben haklıyım” diye havaya girme!

Görmüyor musun? Ahali alkışlarken de, yuhalarken de ne dendiğine bakmıyor. “Zam yaptık” cümlesini bile alkışlıyorlar yahu! Ötesi var mı?

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5- Sakın “An gelir beni ararlar” diye beklentiye girme...

Öyle bir an hiç gelmeyebilir... Ayrıca öyle bir an geldiğinde... Senin kapının çalınmasına sıra hiç gelmeyebilir.

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6- Sakın “Bana yapılan terbiyesizlik vicdanları yaralayacaktır” deme.

Sarsılacak, titreyecek, etkilenecek bir vicdandan artık eser bile kalmadı... Merdo’lar falan hakkın rahmetine kavuştu.

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7- Sakın 15 Temmuz akşamı aslanlar gibi kükremiş olmana güvenme...

Bırak kükremeyi, seksen yedi tankın üstüne çıkmış olsan da seni FETÖ’nün askeri ilan etmekten asla çekinmezler.