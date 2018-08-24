Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül yorumu: Vallahi 'ihanet'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' çıkışını haklı bulduğunu belirterek, "Kimse kusura bakmasın, gayet tutarlı bir söz söylemiştir" diye yazdı.

Abdullah Gül'ün, "Eğer muhalefet partileri üzerimde ittifak etseydi AK Parti adayına karşı aday olacaktım" açıklamasını hatırlatan yazar, Gül'ün davranışının dünyanın her yerinde 'ihanet' sözcüğüyle tanımlanacağını belirtti. Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:



"Abdullah Gül ihanetle suçlanır mı suçlanmaz mı ?"

"Kimse kusura bakmasın, Abdullah Gül için “Hareketimize ihanet etti” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gayet tutarlı bir söz söylemiştir.

Sen bir partinin kurucu babası olacaksın... O parti seni başbakan yapacak... O partinin oylarıyla cumhurbaşkanı seçileceksin...



Ve sen sonra kalkıp...



“Eğer muhalefet partileri üzerimde ittifak etseydi AK Parti adayına karşı aday olacaktım” diye açıklama yapacaksın.



Vallahi dünyanın her tarafında böyle bir davranış “ihanet” gibi bir sözcükle nitelendirilir.



Ve buna muhatap olan kişi de ağzını açıp tek kelime edemez."

Yazının tamamı için tıklayın











