Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyı planlayan polis de AKP üyesiymiş

Gazeteci Ahmet Hakan'a saldıranlardan 3'ünün AKP üyesi çıkmasının ardından şimdi de saldırıyı planlamakla suçlanan eski polis Nezih Özbirinci'nin de AKP'li olduğu ortaya çıktı.

CNN Türk’ün Oda TV muhabiri Caner Taşpınar’a dayandırarak verdiği habere göre; Ahmet Hakan’a saldırı davasında önemli bir detay ortaya çıktı. Habere göre partiden ihraç edilen 3 kişinin ardından saldırıyı planlayanlar arasında bulunmakla suçlanan eski polis Yahya Kemal Gezer ile birlikte gözaltına alınan, eski polis Nezih Özbirinci'nin de AKP üyesi olduğu tespit edildi. Özbirinci'nin AKP İstanbul Başakşehir İlçesi Teşkilatı'nın üyesi olduğu belirtildi

Ahmet Hakan 30 Eylül gecesi Nişantaşı'ndaki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğramış, saldırganlardan 3'ünün AKP üyesi olduğu belirlenmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Twitter hesabına bu 3 kişinin partiden tedbirli olarak ihraç edilmesine karar verildiğini yazmıştı.