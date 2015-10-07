Ahmet Hakan'a saldırıda dayak talimatı verdiği iddia edilen reis kim?

Eski güvenlik görevlisi Fuat Elmas polis ifadesinde, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a dayak talimatı ile 100 bin TL vaadini Kanlıca’daki ‘Reis’in verdiğini söyledi. Ancak bugüne kadar ‘Reis kim’ belirlenemedi.

"7 kişi var ama örgüt yok"

Hürriyet'in haberine göre, Ahmet Hakan’ı takip edip evinin önünde saldıran dört kişi, kendilerine bunun için 100 bin lira teklif edildiğini söyleyip 3 de isim verdi. Kimden talimat aldıklarını da anlatan sanıklara savcı ‘örgüt’ten tutuklama istedi. Sadece ‘yaralama’dan 1 tutuklama veren mahkeme ise ‘örgüte ilişkin delil bulunmadığını’ belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından 4 Ekim akşamı adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun nöbetçi savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından 6 saat sorgulandı. Savcı Baygın, şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘mala kasten zarar verme’, ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanmalarını istedi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nce sorgulanan şüphelilerden bazıları emniyette baskı gördüklerini, bu nedenle ifadelerini kabul etmediklerini söyledi.

"Talimat iki eski polisten"

Eski özel harekât polisi Yahya Kemal Gezer ve yine eski polis olan Nezih Özbirinci’nin talimatıyla örgüt kurdukları iddiasını reddeden şüpheliler, Ahmet Hakan’a ‘hakaret, tehdit ve mala zarar verme’ gibi suçları da işlemediklerini öne sürdü. Mahkemenin kararında, ‘örgüt kurma ve üyesi olma’ suçuna ilişkin dosyaya yansıyan hiyerarşik bir yapı, bu yapı içerisinde emir verme, emir alma, süreklilik gibi Yargıtay uygulamalarında aranılan unsurların tüm ayrıntılarıyla delillendirilmediği gerekçesiyle şüphelilerin tutuklanmasına yeterli görülmediği belirtildi.

‘Mala zarar verme’ suçundan Ahmet Hakan Coşkun’un aracına, gözlüğüne verilmiş bir zararın fotoğraflarıyla birlikte dosyaya yansıtılmadığı, varsa hangi şüpheli tarafından gerçekleştirildiği açıkça belirtilmediği ve bu suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu kaydedilen kararda, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklamanın ağır tedbir olacağı belirtildi.

"Tehdidin delili yok"

‘Hakaret, silahla tehdit, birden fazla kişiyle tehdit’ suçlarına yönelik ise şikâyetçi beyanından başka dosyaya sunulmuş delil olmadığı belirtilen kararda, “Silahla tehdit suçunda unsur olarak gösterilen silahın bir adet bira şişesi olup bu şişenin de suçta kullanıldığına dair beyan ya da sağlık raporu bulunmadığı, bu haliyle tutuklama talebinin mevcut haliyle ağır bir tedbir olacağı görülmektedir” denildi.

Kararda, ‘kasten yaralama’ suçu yönünden ise örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Yahya Kemal Gezer ve Nezih Özbirinci’nin örgüt kurma eylemi delillendirilmediğinden sorumlu tutulamayacakları ifade edildi. Diğer şüphelilerin de Ahmet Hakan’a doğrudan eylemde bulundukları yönünde tutuklamayı gerektirir ölçüde delil bulunmadığı ifade edilen kararda, şüphelilerden Ahmet Şengüler’in şikâyetçi ve mağdurlar tarafından net olarak teşhis edildiği vurgulandı.

Mahkeme Ahmet Şengüler’i ‘kasten yaralamak’tan tutuklarken aralarında saldırıda yer alan Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin ve Fuat Elmas’ın da yer aldığı sanıkları serbest bıraktı.

Mahkeme kararının devamında ise yaralama eyleminin basit yaralama kapsamında kaldığı ancak “gazetecilik mesleği ve görüş bildirme özgürlüğü kapsamında yapılan saldırının hukuk düzeni tarafından kabul edilmez nitelikte olduğu” belirtildi.

"Kim bu emri veren Kanlıcalı?"

Ahmet Hakan’a saldırıyla ilgili gözaltına alınıp bırakılan eski güvenlik görevlisi Fuat Elmas, polisteki sorgusunda, dayak talimatının, ‘Kanlıca’da birinden geldiğini’ söyledi. O ifadelerde, Kanlıca’dan talimat gönderenin kim olduğu ortaya çıkmadı.

Eski polis memuru Yahya Kemal Gezer’den, 23 Eylül’de saat 23.00 sıralarında gelen bir telefon üzerine arkadaşı Uğur Adıyaman ile Rüzgâr Kafe’ye gittiklerini söyleyen Fuat Elmas, “Bir adam var dövülecek” talimatını nasıl aldıklarını polise şöyle anlattı:

“Bu kadar acil olan konu ne diye sorduk Yahya Kemal Gezer’e. ‘Bir adam var dövülecek’ dedi. Kim olduğunu sorduğumuzda ‘Ahmet Hakan’ dedi. Bu şahsın gazeteci olduğunu söyledi. ‘Niye dövelim abi?’ dediğimizde ‘... şehitlere ölü diyor. Açık açık oyum HDP’ye diyor. Milleti teşvik ediyor HDP’ye oy vermesi için. Bunun inmesi gerekiyor. Bu akşam bana talimat verildi. Bu işin içinde MİT var, emniyet var, reis var’ dedi. Ancak ‘reis’in kim olduğunu söylemedi. ‘Bu işi iki-üç gün içinde bitirin bize paketi verecekler’ dedi. ‘Bu talimat nereden geldi, bize paketi verecekler kim’ diye sorduğumuzda ‘Kanlıca’dan birinden talimat geldi’ dedi.”

“Ahmet Hakan’ı dövün” talimatını verdiği iddia edilen ‘Kanlıcalı’nın kim olduğu, soruşturmanın ileri aşamalarında da ortaya çıkmadı.