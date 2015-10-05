Ahmet Hakan'a saldıranlardan Elmas: "Bu işin içinde MİT, emniyet ve Reis var; işi iki üç günde bitirin" dediler

Hürriyet yazarı ve CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucu Ahmet Hakan’ın saldırıya uğramasıyla ilgili olarak gözaltına alının zanlıların ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılardan Kamuran Ergin "saldırı için kendisine 100 bin lira teklif edildiğini" söyledi. Zanlı Fuat Elmas da emekli polis memuru Yahya Kemal Gezer'in kendilerine "Dövülecek bir adam var, bunun indirilmesi lazım. Bu akşam talimat verildi. İşin içinde MİT var. Emniyet var. Reis var. Bu işi iki üç gün içinde bitirin bize paketi verecekler" dediğini öne sürdü.

Radikal ve Hürriyet'te yer alan habere göre, Hürriyet yazarı Hakan’a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kamuran Ergin, avukatların verdiği bilgiye göre saldırı için kendisine 100 bin TL teklif edildiğini iddia etti.

Kamuran Ergin, ifadesinde şunları söyledi:

“Kurban Bayramı arefesinde, Uğur Adıyaman gece beni aradı. Evde nişanlımlaydım ‘Geliyoruz’ dedi. Kısa sürede Fuat Elmas ile geldi. Arkalarından Ahmet Şengüler, bir süre sonra da Soner ve Dehşet isimli arkadaşlarım geldi. Uğur, kısa bir süre önce Fuat’la ikisini Kayışdağı’nda bir yere götürdüklerini, gözünü bağlayıp kendisini mahzenimsi bir yere indirdiklerini söyledi. Kendisini şube müdürü olarak tanıtan bir kişi, Ahmet Hakan ile sıkıntıları olduğunu, bu adamı dövüp bırakmaları gerektiğini, bu işin karşılığında 100 milyar lira vereceklerini, ayrıca Osmanlı Ocakları Başkanlığı’ndan Nezir isminde bir şahsın arayacağını söylemiş. Fuat ve Ahmet teklifi kabul etti. Soner ve Dehşet kabul etmedi. Bu konuşma sırasında alkol ve uyuşturucunun etkisindeydim. Durumum kötü olduğu için ve sadece darp edeceğimiz için kabul ettim.”

'İndirilmesi lazım'

Saldırının zanlılarından Fuat Elmas, saldırı talimatını bir hafta önce, 23 Eylül’de, emekli polis memuru Yahya Kemal Gezer’in Fatih’te işlettiği Rüzgar Kafe’de aldıklarını söyledi. Kafeye Uğur Adıyaman’la gittiklerini anlatan Fuat Elmas, Yahya Kemal Gezer’in “Dövülecek bir adam var” diye söze başladığını belirtti. Elmas, “Kim olduğunu sorunca 'Gazeteci Ahmet Hakan. Şehitlere ölü diyor. Oyum HDP’ye diyor. Tahrik ediyor. HDP’ye o verilmesi için teşvik ediyor. Bunun indirilmesi lazım. Bu akşam talimat verildi. İşin içinde MİT var. Emniyet var. Reis var. Bu işi iki üç gün içinde bitirin bize paketi verecekler.' dedi. Paketi getirecek kişileri sorduğumuzda bize “Kanlıca’dan talimat geldi” şeklinde konuştu.

" Devlet kıymetimizi bilir"

Elmas, keşif gününün ertesi günü Gezer’in cafesine gittiklerini aktararak, orada serbest bırakılan emekli polis Nezih Özbirinci’nin kendilerine “Sabredin çocuklar. Elimize mutlaka düşecek. Düştükten sonra devlet bizim kıymetimizi bilecek. Devlet bu zamana kadar paralelcilere güvendi. Bundan sonra bize güvenecek. Bize her kapıyı açacak’ dediğini söyledi. Ardından Gezer’in Uğur’a sitem ederek, “Bir işi çözemediniz. Bir hafta oldu tam. Bu işi yapmayacaksan başkasına vereyim dedim. Ama siz aldınız. Elinize yüzünüze bulaştırmadan bu akşam bitirin. CNN Türk’te programı var bu akşam. 23.30’da programı bitiyor. Program bittikten sonra bu işi bitirin” dediğini söyledi.

‘Bundan sonra kapılar bize açılacak'

Adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli Uğur Adıyaman özel harekâtçı Gezer’in kendilerine Ahmet Hakan’la ilgili “Bunu bizim dövmemiz lazım. Bir daha yazı yazamayacak hale gelecek şekilde kolunu bacağını kırmamız lazım” dediğini söyledi.

Nedenini sorduğunu belirten Adıyaman Gezer’in kendisine, “Bu adam vatan haini. Bu adam İsrail ve Amerika ajanı. Hükümeti devirmek için her şeyi yaparak bizi bölmeye çalışıyor. Türkü Kürde, Kürdü de Türke kırdırmaya çalışıyor. Bu adam para için vatanını milletini satıyor” dediği ni söyledi. Çekinceleri olduğunu belirten Adıyaman Gezer’in yine kendisine, “Oğlum sen rahat ol. Emniyet konusunda da bir sıkıntınız olmayacak. Emniyette çayınızı çorbanızı içer, ifadenizi verir çıkarsınız. Üstelik de milyonların duasını alırsınız. Bundan sonra hayatınız çok değişecek. Her tarafta çok sevileceksiniz. Emniyet, devlet, halk hep size kucak açacak yani anla Uğur bundan sonra bütün kapılar size açılacak” dediğini sözlerine ekledi. Tutuklanan Ahmet Şengüler ise emniyet ifadesinde Yahya Kemal Gezer’den şikâyetçi ve davacı olduğunu söyledi.

' Kafe’sinin müdavimleri polisler'

Ahmet Hakan’a saldırı soruşturmasında hâkimlik tarafından serbest bırakılan eski özel harekâtçı Yahya Kemal Gezer Fatih Aksaray’da bir kafe işletiyor. Gezer’in işlettiği Rüzgâr Kafe Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 100 metre mesafede yer alıyor. Gezer’in sahibi olduğu kafenin müdavimleri ise Emniyetçiler.

Çarkın’la yargılandı

Gezer’in “Terörle mücadele için belki bin kişi öldürmüşümdür” diyen Ayhan Çarkın ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’le yargılanıp beraat ettiği ortaya çıktı. Kamuoyunda DHKP-C üyeleri Sabahat Karataş, Eda Yüksel ve Taşkın Usta’nın öldürüldüğü 1992’de yaşanan Çiftehavuzlar baskını diye bilinen dava kapsamında tüm sanıklar suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti. Gezer’in ismi ayrıca “Denizdeki Susurluk” olarak bilinen 2003 yılındaki bir akaryakıt kaçakçılığı soruşturmasına da karışmıştı. Emniyet’e yansıyan ifadelere göre Ahmet Hakan’a saldırıda önemli bir role sahip olduğu anlaşılan Gezer’in serbest bırakılması ise soru işaretlerini beraberinde getiriyor.