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Ahmet Hakan’a saldırı şüphelisi ikinci kez serbest!

Karakol görevlileri 'adli kontrol şartını ihlal' gerekçesiyle şüpheli Kamuran Ergin'e imza attırmadı

11 Kasım 2015 12:52

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada serbest bırakılan altı isimden biri olan Kamuran Ergin, ‘adli kontrol şartını ihlal ettiği’ için tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından bir kez daha serbest bırakıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, her hafta pazartesi ve cuma günleri, bağlı bulunduğu karakola gidip imza atması gereken Ergin, geçtiğimiz cuma günü karakola gitmedi. Daha sonra karakola giden Ergin’e bu kez karakol görevlileri ‘adli kontrol şartını ihlal’ gerekçesiyle imza attırmadı.

‘Mevcutlu’ olarak soruşturmayı yürüten stanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na götürülen Ergin, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgulanan Ergin, “Aşırı derece rahatsızdım. Bugün (dün) imza vermeye gittim ancak polisler imza attırmadı” dedi.

Hâkimlik, ‘imza atmaya gitmemenin özel bir kasıtla yapıldığının evrak üzerinden ispatlanamaması’ gerekçesiyle Ergin’i serbest bıraktı.

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