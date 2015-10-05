T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan'a saldıranlar 'yetersiz delil' gerekçesiyle serbest bırakılmış!

Gazeteci Ahmet Hakan'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sının serbest bırakılmasıyla ilgili mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı

05 Ekim 2015 19:28

Hürriyet yazarı ve CNN Türk’te yayınlanan  Tarafsız Bölge programının sunucu Ahmet Hakan’ın saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alının 7 kişiden birinin tutuklanması 6 kişinin ise serbest bırakılmasıyla ilhili mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Saldırıyı “gazetecilik mesleği ve görüş bildirme özgürlüğü kapsamında ve hukuk düzeni tarafından kabul edilmez” olarak niteleyen mahkeme , dosyada yeterli delillendirme yapılamadığı gerekçesiyle “örgüt kurma ve üye olma", “silahla tehdit", “hakaret" ve “mala zarar verme" suçlarından şüphelilerin tutuklanmaları için yeterli görmedi. Edinilen bilgiye göre İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden bazıları emniyette baskı gördüklerini, bu nedenle emniyetteki ifadelerini kabul etmediklerini söyledi.

 

"Özel harekat polislerinin talimatıyla örgüt" iddiasına ret

 

DHA’da yer alan habere göre, eski özel harekat polisi Yahya Kemal Gezer ve yine eski polis olan Nezih Özbirinci'nin talimatıyla örgüt kurdukları iddiasını reddeden şüpheliler, Ahmet Hakan'a karşı “hakaret", “tehdit" ve “mala zarar verme" gibi suçları da işlemediklerini söylediler.

Mahkemenin kararında, “örgüt kurma ve üyesi olma" suçuna ilişkin dosyaya yansıyan hiyerarşik bir yapı, bu yapı içerisinde emir verme, emir alma, süreklilik gibi Yargıtay uygulamalarında aranılan unsurların tüm ayrıntılarıyla ortaya konulup delillendirilmediği gerekçesiyle şüphelilerin tutuklamasına yeterli görülmediği belirtildi.

“Mala zarar verme" suçundan Ahmet Hakan Coşkun'un aracına, gözlüğüne verilmiş bir zararın fotoğraflarıyla birlikte dosyaya yansıtılmadığı, böyle bir durum varsa hangi şüpheli tarafından gerçekleştirildiği açıkça belirtilmediği ve bu suçun takibinin şikayete bağlı olduğu kaydedilen kararda,  cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklamanın ağır bir tedbir olacağını belirtti.

 

"Hakaret, ve tehdidin delili yok"

 

“Hakaret, silahla tehdit, birden fazla kişiyle tehdit" suçlarına yönelik ise şikayetçi beyanından başka dosyaya sunulmuş, bu aşamada delil olmadığı belirtilen kararda, “silahla tehdit suçunda unsur olarak gösterilen silahın bir adet bira şişesi olup bu şişenin de suçta kullanıldığına dair beyan ya da sağlık raporu bulunmadığı, bu haliyle atılı suçlardan tutuklama talebinin mevcut haliyle ağır bir tedbir olacağı görülmektedir" denildi.

Kararda, “Kasten yaralama" suçu yönünden ise örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Yahya Kemal Gezer ve Nezih Özbirinci'nin örgüt kurma eylemi delillendirilmediğinden sorumlu tutulamayacakları ifade edildi. Diğer şüphelilerin de Ahmet Hakan'a doğrudan eylemde bulundukları yönünde tutuklamayı gerektirir ölçüde delil bulunmadığı ifade edilen kararda, şüphelilerden Ahmet Şengüler'in şikayetçi ve mağdurlar tarafından net olarak teşhis edildiği vurgulandı.

Kararın devamında yaralama eyleminin basit yaralama kapsamında kaldığı ancak "demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından olan gazetecilik mesleği ve görüş bildirme özgürlüğü kapsamında yapılan saldırının hukuk düzeni tarafından kabul edilmez nitelikte olduğu", vurgulanarak  mevcut delil durumu ve dosya kapsamına göre Şengüler'in tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

 

3 kişi adli kontrolle serbest

 

Şüpheliler Kamuran Ergin, Uğur Adıyaman ve Fuat Elmas'ın ise her hafta iki gün en yakın karakola imza verme koşuluyla serbest bırakılmalarına karar verildi. Diğer şüpheliler Soner Arık, Yahya Kemal Gezer, Nezih Özbirinci'nin ise serbest bırakılması kararlaştırıldı. 

ETİKETLER

ahmet hakansaldırıgerekçeli karardelil yetersizliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24