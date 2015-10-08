Ahmet Hakan'a saldıranlar 3 yeni telefon ve hat almışlar!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a saldırıdan gözaltına alınan şüpheliler, bu iş için 3 yeni telefon ve hat aldıklarını söyledi. Olay günü ve öncesi yeni hatlar üzerinden görüştüğü tespit edilen 7 kişiden 6’sının bu delile rağmen serbest kaldığı ortaya çıktı.

Hakan’a Teşvikiye’deki evinin önünde yumrukla saldırı olayında 6 kişiyle birlikte gözaltına alınıp mahkeme tarafından serbest kalanlardan Soner Arık’ın (28) Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği 5 sayfalık ifadesi, talimatların bir çete hiyerarşisi içinde alındığı izlenimini doğurdu.

Emlakçılıkla uğraştığını belirten Arık, saldırı öncesinde nasıl talimatla yeni telefon aldıklarını detaylı bir şekilde anlattı:



‘3 hat 3, telefon al’



Hürriyet'te yer alan habere göre, “Uğur Adıyaman, olaydan birkaç gün önce üç tane açık hat, üç tane telefon almamı istedi. Bunları telefon dükkânı olan M.A.’dan alıp Kocamustafapaşa’da Fuat isimli şahsa teslim ettim. Bu telefonlardan birini Nişantaşı semtinde Uğur, Ahmet, Kamuran ve Fuat ile beklemiş olduğum yerde kullandım. Daha sonra bu hattı ve telefonu Fuat’a iade ettim. Ahmet Hakan’ın darp edilmesi olayının olduğu sabah Fuat Elmas beni arayarak gelmemi istedi. Ben de hasta olmadığım halde ‘Hastayım’ deyip yalan söyledim.”

Delil gibi sorular



Saldırganların bu hatlardan yaptığı görüşmelerin kayıtlarının dökümü, mahkeme kararıyla alındı. İşte polisin o kayıtlara dayanarak Arık’a yönelttiği delil niteliğindeki sorular:

- Şüpheli şahıslarla ilgili yaptığınız söz konusu görüşmelerde kullanımınızda olan 0545 ... .. .. sayılı GSM hattınızın Bağcılar ilçesinde bulunan CNN Türk stüdyolarının çevresinde sinyal verdiği tespit edilmiştir. CNN Türk stüdyoları çevresinde bulunmanızın sebebi nedir?

- GSM hattınızın Ahmet Hakan’ın ikâmet adresi olan Teşvikiye Mahallesi civarında 28.09.2015 saat 12.46’da baz verdiği tespit edilmiştir. Bu adreste bulunmanızın sebebi nedir?



‘Aranırlarken neden sizi aradılar’



- Şüphelilerin polis ifadelerine göre saldırının planlandığı, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne 170 metre uzaktaki Rüzgâr Cafe’nin sahibi emekli polis Yahya Kemal Gezer’in de elektronik izleri soruşturma dosyasına girdi. 6 şüphelinin bu işi organize ettiğine dair verdiği ifadeler sorulduğunda “Yalan söylüyorlar” diyen Gezer’e polis, saldırı günü telefon aramalarını sordu:

- Polis: Fuat Elmas’ın sizi olay günü saat 02.49.15’de aradığı tespit edilmiştir. Şüpheliler emniyet birimlerince arandığını bildikleri bir saatte neden sizinle irtibat kurdular?

- Rüzgar Kemal: Beni aradığı doğrudur. Kendisi Uğur’la, Fatih Asayiş Büro’ya teslim olmak için gittiğini ancak polislerin kendisini almadığını söyledi. Ben de tekrar giderek teslim olmaları gerektiğini söyledim.



Sedat Peker: ‘Kurgulayanlar mafyavari hava vermişler’



-AHMET Hakan’a saldırıda ismi geçen Sedat Peker, dün sitesinden yaptığı açıklamada “Kötü olay yaşandığında Ahmet Bey’i arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim... Bu işi kurgulayanlar bence olaya daha mafyavari hava vermek adına sanıkların savcılıkta ifadelerini değiştirmelerini istemişler” dedi.



‘Zincir kurulmalı’



GAZETECİ Ahmet Hakan’ı evinde ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu çıkışta şöyle dedi: “Peşine otomobille takılmışlar, keşif yapılmış. Diyor ki ‘100 bin lirayı filancadan aldık’. Parayı verenin yeri, ismi söyleniyor. Yani bu zincirin basamak basamak yukarıya doğru takip edilmesi lazım... Örgütlü suçlarda delil karartma ihtimali çok daha fazla ve delillerin hiçbiri henüz toplanmadı.”