"Ahmet Hakan'a saldıran Gezer, 2003'te mazot kaçakçılığından tutuklandı"

Sabah gazetesi, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a saldırıda adı geçen "Yahya Kemal Gezer'in ortağı Recep Ahmet Mercan'la 2003'te mazot kaçakçılığından hapis yattığını" yazdı. Gazete, "Mercan'ın, o dönem POAŞ da dahil pek çok akaryakıt firmasına kaçak mazot sattığını" iddia etti.

Eski özel harekat polisi Gezer'in kaçakçılıktan tutuklanarak meslekten ihraç edidiğini yazan Sabah'ın "Yumruğun arkasından mazot kaçakçıları çıktı" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

Ardında birçok soru işareti bırakan ve tam da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun Doğan Medya'ya yönelik "terör propagandası" ve "PKK ile DHKPC'ye örtülü destek" iddialarıyla yürüttüğü incelemesinin tamamlanmasına kısa süre kala gerçekleşen Ahmet Hakan saldırısında ilginç bağlantılar ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun'u yumruklayan ve poliste ezberletilen ifadelerle hedef saptıran şebekenin, mazot kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Ahmet Hakan'a saldırıyı organize eden eski özel harekâtçı Yahya Kemal Gezer, 2003'te dev mazot kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı, ortağı Recep Ahmet Mercan ile birlikte cezaevine konuldu. "Damga" adlı operasyonun bir numaralı sanığı Mercan, o dönem Marmara ve Boğazlar'daki mazot kaçakçılığının "baş simsarı" olarak kayıtlara geçti. Mercan'ın Marmara açıklarında demirleyen uluslararası gemilerden çok ucuz fiyata aldığı mazot ve petrolü, 2000'li yıllarda POAŞ gibi akaryakıt firmalarına sattığı ileri sürüldü. Polis, şimdi olaydan önce Gezer'i "Rüzgâr Kafe" adlı işlettiği mekânda ziyaret eden akaryakıt kaçakçısı Mercan'ın saldırıyla ilişkisini araştırıyor.

Talimat Yahya Kemal Gezer'den



CNN Türk'teki programından çıkıp evine giden Ahmet Hakan'ın burnunu ve kaburga kemiklerini kıran 4 saldırgan da ifadelerinde Yahya Kemal Gezer'i işaret etti. Facebook paylaşımlarında HDP ve Demirtaş hayranı olduğu görülen, PKK tişörtüyle fotoğrafları da basına yansıyan saldırganlardan Uğur Adıyaman da saldırıyı Gezer'in talimatıyla para karşılığı yaptıklarını söyledi. Fuat Elmas da Adıyaman gibi talimatı 23 Eylül'de Gezer'in işlettiği kafede aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine, Gezer ile birlikte olaya karıştıkları belirlenen Soner A. ve Nezih Özbirinci de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sorgusunda suçlamaları reddeden Yahya Kemal Gezer, olay sonrası kafeye gelen saldırganlara polise teslim olmaları telkininde bulunduğunu iddia etti. Gezer daha sonra serbest kaldı. Saldırının azmettiricisi ve kilit ismi olarak öne çıkan Yahya Kemal Gezer, eski bir özel harekât polisi. Susurluk skandalının baş aktörlerinden İbrahim Şahin'le birlikte 90'lı yıllarda DHKP-C'ye yönelik operasyonlara katıldı. 1993'te Çifte Havuzlar'daki, Dursun Karataş'ın eşi Sabahat Karataş'ın da ölümüyle sonuçlanan terör operasyonuna katılan timdeydi.

18 teknelik kaçakçılık filosu



O dönem etrafında "Jilet Kemal" olarak anılan Gezer, sonrasında Asayiş Şube'ye geçti. Cinayet Büro'da çalışırken Temmuz 2003'te jandarmanın düzenlediği "Damga" adlı mazot kaçakçılığı operasyonunda tutuklandı ve meslekten ihraç edildi. Cezaevinden çıkınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi yakınlarında "Rüzgâr Kafe"yi açtı. "Rüzgâr Kemal" olarak anılıyor. İlginç ilişkiler ağının merkezindeki Recep Ahmet Mercan ise Marmara Adası'nda doğdu, ilkokulu yarıda bıraktı, simitçiliğin ardından İstanbul'da küçük bir teknede balıkçılığa başladı. Sonraki yıllarda kaçakçılık işine el attı. 1997'de 46 ton kaçak mazotla yakalanmasına karşın 2003'te 18 tekneli dev bir kaçakçılık filosunun sahibi oldu. Marmara Adası'nda büyük arazileri olan Mercan'ın bürosunda 1.2 milyon dolar nakit bulundu. 2003'teki, "Damga" operasyonunda şebeke lideri olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Mercan'ın İstanbul Emniyeti'nden Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kadar emrinde çalışan adamları olduğu tespit edildi. Mercan ifadesinde, eski Dev-Sol'cu Seyfettin Karataş'ı kendisine borçlu olduğu için polis memuru adamlarına kaçırttığını itiraf etmişti. Şüphelilerden Nezih Özbirinci de eski polis memuru. 1991-1994 arasında Batman'da görev yaptı. Gezer'in saldırganlara, Nezih Özbirinci'nin aracılığı ile Osmanlı Ocaklarında ilçe başkanlığı sözü verdiği ileri sürülmüştü. İddiayı reddeden Özbirinci serbest kaldı.



Ortak algı operasyonu



Ahmet Hakan'a yapılan saldırının ardından FETÖ Medyası ve Doğan Grubu büyük bir algı operasyonu için kolları sıvadı. Ağız birliği etmişçesine aynı manşetleri atan Doğan ve FETÖ medyası, MİT ve Emniyet teşkilatını kirli tezgâhın içine çekmeye çalıştı. "İşin içinde MİT var, Reis var, Emniyet var" manşetleriyle çıkan Cumhuriyet, Taraf, Zaman ve Sözcü gazeteleri Ahmet Hakan'a yapılan karanlık saldırının faturasını AK Parti'ye kesmek için yol arkadaşlığına soyundu. Daha düne kadar, birbirlerine hakaretler yağdıran gazeteler aynı kalemden çıkma haberleri sayfalarında kullandı.



Recep A. Mercan



2003'te Yahya Kemal Gezer ile aynı kaçak operasyonunda şebeke lideri olarak cezaevine konulmuştu. 'İmparator' lakabıyla anılıyor.



Yahya K. Gezer



Eski özel harekatçı Yahya Kemal Gezer, 2003'te mazot kaçakçılığından tutuklandı. Halen Rüzgâr Cafe isimli bir mekân işletiyor.



Uğur Adıyaman



29 yaşında. Van Gevaşlı. Güvenlik görevlisi. Tehdit ve yaralamadan gözaltı kaydı var. Saldırıdan sonra çalıştığı hastanede işten atıldı.



Kamuran Ergin



29 yaşında. Van doğumlu. 1 yaşında iken ailesi İstanbul'a göç etmiş. Geçimini mobilyacılıktan sağlıyor. Uyuşturucu kullanmak, tehdit ve silahlı yağma suçlarından sabıka kaydı var.



Fuat Elmas



32 yaşında. Gevaşlı. İstanbul Fatih'te yaşıyor. Ortaokul mezunu, güvenlik görevlisi olarak Cerrahpaşa Hastanesi'nde akrabası olan Uğur Adıyaman ile çalışıyordu. O da işten atıldı.



Ahmet Şengüler



Ahmet Şengüler, 37 yaşında. İstanbul doğumlu. İlkokul mezunu. Evli, 4 çocuk sahibi. 1 yıldır çalışmıyor. Ahmet Hakan'a saldırı olayında halen tek tutuklu sanık o.