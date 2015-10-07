Ahmet Hakan'a saldıran 6 kişinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

Hürriyet gazetesi yazarı ve CNN Türk'te program sunucusu Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve hakimlik sorgularının ardından serbest bırakılan 6 kişinin serbest bırakılmasına savcılık tarafından yapılan itiraz reddedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; değerlendirmeyi yapan üst mahkeme, nöbetçi mahkemenin verdiği kararın hukuki olarak yerinde olduğu gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a saldırı olayında gözaltına alınan 7 şüpheli, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından ifadeleri alındıktan sonra, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği ise şüphelilerden Ahmet Şengüler’in tutuklanmasına karar verirken, 6 şüpheliyi ise "yeterli delil olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakmıştı. Bunun üzerine, soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Şenay Baygın, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği Kamuran Ergin, Uğur Adıyaman, Fuat Elmas, Soner Arık, Yahya Kemal Gezer ve Nezih Özbirinci’nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Değerlendirmeyi yapan Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği ise nöbetçi mahkemenin verdiği kararın hukuki olarak yerinde olduğu gerekçesiyle savcının itirazını kabul etmedi.