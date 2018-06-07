Ahmet Hakan'a göre, bir anketin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir anketin güvenilir olup olmadığının nasıl anlaşılabileceğini yazdı. Hakan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oyu, geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminin bile çok ama çok üstünde gösteriliyorsa o ankete kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini aktardı.

Hakan'ın "Bir anketin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılır?" başlığıyla (7 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili şöyle

Eğer bir ankette...

Meral Akşener ile Muharrem İnce’nin oyları, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oyunun altında kalıyorsa...

O ankete dönüp de bakmayın bile!

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Eğer bir ankette...

Recep Tayyip Erdoğan’ın oyları...

Yüzde 40’ın altında gösteriliyorsa...

O anketten...

Anında yüz çevirin.

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Eğer bir ankette...

Muharrem İnce’nin oyu...

CHP’nin yüzde 25’inin bile altında gösteriliyorsa...

O ankete çöp muamelesi yapın!

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Eğer bir ankette...

Erdoğan’ın oyu, geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminin bile çok ama çok üstünde gösteriliyorsa...

O ankete...

En azından büyük bir kuşkuyla yaklaşın!

*

Eğer bir ankette...

Muharrem İnce yüzde 20’nin altında, Meral Akşener yüzde 10’un altında gösteriliyorsa...

O ankete...

Burun kıvırın!

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Eğer bir ankette...

Çok kesin, çok net, çok gür bir seda ile...

“Birinci turda iş biter” deniliyorsa...

O ankete...

Azıcık da olsa mesafe koyun!

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Eğer bir ankette...

HDP yüzde 7 bile alamıyorsa...

Saadet binde 3 bile alamıyorsa...

O anketten...

Hemen uzak durun!