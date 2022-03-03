Ahmet Hakan: Zeytin, Kuran’da övülen kadim ve mukaddes bir üründür; Erdoğan'dan yönetmeliği gözden geçirmesini talep ediyorum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kararı yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Hakan, yazısında Enerji Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarla ilgili Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğini hatırlattı.

Hakan şöyle devam etti:

"Tamam, sınırlamalar var. Tamam, elektrik üretimi önemli. Ama yine de tüm bunlar, üzerine titrememiz gereken zeytinliklerimize zarar vermeyi göze almamız için yeterli gerekçe olmaz, olamaz.

Hem unutmayalım ki Kuran’da üzerine yemin edilen, Kuran’da övülen kadim ve mukaddes bir üründür zeytin.

Bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..

Bu yönetmelik değişikliğinin bir kez daha gözden geçirilmesi talebinde bulunuyorum."

TIKLAYIN - Zeytinliklerin 'Zeytincilik Kanunu'na rağmen madencilik faaliyetlerine açılması mümkün mü?