Ahmet Hakan: Zafer Çağlayan iftiraya maruz kalmışlara özgü davranış içine girmiyor, 'tıs' bile demiyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve tanık statüsüyle ifade veren Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında söylediği sözlere cevap verilmemesini değerlendirdi. Hakan, "Zafer Çağlayan neden susuyor?" diye sorarak, "Zafer Çağlayan bir iftiraya maruz kalmışlara özgü bir davranış içine girmiyor, 'tıs' bile demiyor" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Zafer Çağlayan neden susuyor?" başlığıyla (3 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Reza diyor ki:

“Ben Zafer Çağlayan’a 45–50 milyon Euro rüşvet verdim”.

*

Peki Zafer Çağlayan ne yapıyor buna karşı?

Hiç. Hiçbir şey.

Susuyor. Sadece susuyor.

*

- “Sahtekâr” dediğimiz...

- “İftiracı” dediğimiz...

- “Amerikan ajanı” dediğimiz.

Reza adlı şahıs...

Hem de ta Amerikan mahkemelerinde...

“Ben Zafer Çağlayan’a 45–50 milyon Euro rüşvet verdim” diyor.

*

Fakat ne hikmetse...

Zafer Çağlayan bırakın ortalığı birbirine katmayı falan.

“Tıs” bile demiyor.

*

Mesela...

“Bu adam sahtekârdır, iftiracıdır, Amerikan ajanıdır” demiyor, diyemiyor.

*

Mesela...

“Bu şarlatanın tek kuruşu kursağımdan girmedi” demiyor, diyemiyor.

*

Mesela...

“Yahu bu alçağa mı inanıyorsunuz? Yapmayın, etmeyin” demiyor, diyemiyor.

*

Mesela...

“İspatla... İspatlamazsan müfterisin” falan da demiyor, diyemiyor.

*

Susuyor Zafer Çağlayan...

Sadece susuyor.

*

Gürültü yapmıyor... Öfkelenmiyor... Yumruğunu havaya kaldırmıyor... İsyan etmiyor... Meydan okumuyor... “Hodri meydan” çekmiyor... Hesaplarını açmıyor... “Hani nerede aldığımı iddia ettiği para” demiyor... Söz konusu parayı almadığını kanıtlamak için kılını bile kıpırdatmıyor... Dava bile açmıyor yahu dava!

*

Kısacası...

Zafer Çağlayan...

Bir iftiraya maruz kalmışlara özgü herhangi bir davranış içine girmiyor.

*

Neden acaba?

Gerçekten de...

Neden acaba?