Ahmet Hakan: YPG ile Rus komutanlar aynı masada, yetkililer tek bir laf bile etmiyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, YPG'liler ile Rus komutanların aynı masada olduğu fotoğrafına ilişkin yorumda bulunarak "Yetkililerimiz tek bir laf bile etmiyor. Rusya’ya laflar hazırlamadık mı? Nedir? Ne olmaktadır?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soçi zirvesinde Suriye'nin geleceği için yapılan toplantıda Rusya ve İran liderleriyle görüşerek "YPG şerhi" koymuştu.

Ahmet Hakan'ın "Vallahi de tahmin ettim billahi de tahmin ettim" başlığıyla yayımlanan (5 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti:

"Bazı işadamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gayretleri olduğunu duyuyorum. Buradan önce kabinemize sesleniyorum: Bunların hiçbirine çıkış için izin vermemelisiniz.”

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Bu açıklamayı duyar duymaz...

Bir tahminde bulundum.

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Dedim ki:

Danışmanları, hemen Cumhurbaşkanı’na gider. Kibar ve nazikçe uyarıda bulunurlar. “Aman efendim, bu açıklamanız yanlış anlaşılabilir, biz serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz. Zor duruma düşeriz” falan derler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Merak etmeyin, ben olayı toparlarım” der.

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Bingo!

Aynı tahmin ettiğim gibi oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün aynen şunları söyledi:

- Yanlış anlaşıldım.

- Serbest piyasa ekonomisi var.

- Sermaye hareketleri sınırlandırılamaz.

- İsteyen herkes parasını yurtdışına çıkarabilir.

- Ben sadece sitem ettim.

- Ne yasak ne talimat... Bu yalnızca bir sitem.

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Şimdi sadece şunu merak ediyorum:

Bakalım bu keskin dönüşün sorumluluğu, nasıl olacak da Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye yüklenecek?

Maalesef bu konuda bir tahminde bulunamıyorum.

"Tam bir yavşak"

Adem Yavuz Aslan adlı şahıs için “yavşak” tabirini kullandım dünkü yazımda.

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Bu Adem yavşağı, sırf bu nedenle beni Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’ye şikâyet etmiş.

Faruk Bildirici, “prensip olarak hiç kimseye hakaret edilmemesi gerektiği” notuyla gönderdi yazdıklarını...

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Ne diyor?

Özetle söyledikleri şunlar:

- Ben gazeteciyim.

- Reza davası çok önemli.

- Onu takip ettim.

- Bu Ahmet Hakan da sırf bu nedenle benim için “yavşak” dedi.

- Sizin gazetede denetim yok mu?

- Benim gibi itibarlı bir gazeteciye böyle denmesine nasıl izin verirsiniz?

*

Baylar, bayanlar!

Adamın şu söyledikleri bile buram buram nasıl bir yavşak olduğunu ortaya koymuyor mu?

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FETÖ’cülüğünden söz etmiyor, burada yaptığı itibar suikastlarından söz etmiyor, kaçak ve firari oluşundan söz etmiyor, bir kumpas çetesinin medya ayağında yer aldığından söz etmiyor.

Ve sanki bunların hiçbiri söz konusu değilmiş gibi...

“Ahmet Hakan bana yavşak dedi” diyerek ağlaşıyor.

*

Ben de istemiyorum “yavşak” kelimesini yazılarımda kullanmayı.

Fakat baylar, bayanlar!

Söyleyin, bu yavşağa yavşak demeyeceğiz de ne diyeceğiz

Rusya'ya laflar hazırlamadık mı?

YPG’liler ile Rus komutanlar aynı masada.

Bakıyorum:

Yetkililerimiz tek bir laf bile etmiyor.

*

Rusya’ya laflar hazırlamadık mı?

Nedir? Ne olmaktadır?