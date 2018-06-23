Ahmet Hakan: Yepyeni bir medya düzeni istiyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran baskın seçimlerinden sonra "Yepyeni bir medya düzeni istediğini" söyledi. Hakan, tehditte bulunanların anından gazetecilikten men edilmesi gerektiğini bildirdi.

Hakan'ın "Bu alçakların bulunup ortaya çıkarılması şart" başlığıyla (23 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Gazetecilerin gazetecileri “tutuklanacaksın, yargılanacaksın, işten atılacaksın” diye tehdit edemediği...

- Böyle bir tehditte bulunanın anında meslekten men edildiği...

- Bu tür ahlaksız tehditlerle iş yapan sözde gazetecilerin iktidar-muhalefet anında herkes tarafından ayıplandığı...

- İktidara sırtını dayayıp iktidar adına sağa sola nizam vermeye kalkan gazeteci türünün yok olduğu...

- Meslektaş tehdit etmenin şerefsizlikle eş değer tutulduğu...

- Görüşüne, gazetesine, televizyonuna falan bakmadan... Tehdit edenin tükürüğe boğulduğu...

Yepyeni bir medya düzeni istiyorum.