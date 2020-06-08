Ahmet Hakan: Yepyeni bir fay hattı, umreciler ile eğlenceciler

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Sanki yeterince fay hattımız yokmuş gibi... Yepyeni bir fay hattımız daha oldu. Umreciler ve eğlenceciler" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bir tarafta virüsün taaa başlangıç aşamasında “Umreciler virüs bulaştırdı! Ah umreciler ah!” diye ortalığı ayağa kaldıranlar. Diğer tarafta ise... Umrecilere laf ediyordunuz ama siz de Caddebostan’da mesafesiz eğleniyorsunuz' diye karşılık verenler. Virüsün taaa başlangıç aşamasında 'Umreciler virüs bulaştırdı! Ah umreciler ah!' diye ortalığı ayağa kaldıranlar." görüşünü savundu.

Hakan, "Diğer tarafta ise 'Umrecilere laf ediyordunuz ama siz de Caddebostan’da mesafesiz eğleniyorsunuz' diye karşılık verenler.Ne çok seviyoruz anında kamplara bölünmeyi... Ne çok meraklıyız hemen mahallelere ayrışmaya. Ne çok tutkunuz farklı dünyalara ait olmaya oysa hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de hayat, hiçbir zaman bu kadar keskin biçimde kamplara ayrılarak akmaz. Şöyle bir araştırsak detayları: Umrecilerden birinin amcaoğlunun, Caddebostan’daki mesafesiz eğlencenin tam göbeğinde yer aldığını görebiliriz. Şöyle ciddi bir tarama yapsak: Caddebostan’da mesafesiz eğlenenlerden birinin, umrecilere onca laf edilmesine şiddetle itiraz ettiğini fark edebiliriz." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Şöyle bir yoklama yapsak: Umrecilerin çevresinde umrecilere, eğlencecilerin çevresinde de eğlencecilere laf edenlerin çıktığını yakalarız.

Kampçılık, mahallecilik, ayrı dünyacılık... Berbat bir şeydir. Gri alanları yoktur kampçıların. Ara tonlara yer vermez mahalleciler. “Ya o kamptasın, ya bu kampta” diye fısıldar durur ayrı dünyacılar.

Kendi adıma konuşuyorum: Benim bir tarafım eğlencecidir, bir tarafım ise umreci. Galiba bu yüzden sinir bozucu bulunuyorum.





Yazının devamı için tıklayın