Ahmet Hakan: "Yeniden Kuruluş Anayasası” isimlendirmesine itirazım var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Yeni anayasa için ortaya atılan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' isimlendirmesine itirazım var." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, yazısında "Çünkü bu isimlendirme, şu soruları akla getiriyor: Ne yani? Yüz yıl önce kurulmuş bir ülke, yeniden mi kurulacak? Kuruluş prensiplerinden vaz mı geçilecek? Yüz yıllık deneyimden elimizde hiçbir şey mi kalmayaca? 'İlk dört madde”'tartışmaya açılmayacaksa bu türden bir radikal isimlendirmeye ne gerek var? 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yerine 'Milletin Tüm Kesimlerinin Katılımıyla Yeni Bir Anayasa' dense... Daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.