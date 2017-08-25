Ahmet Hakan: "Yeni bir MHP" kurmayı tercih ederlerse; Akşener rüzgârı, melteme dönüşür

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP'den ihraç edilen ve yeni bir parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener ile ilgili olarak yazdı. Akşener'in kuracağı yeni partide nelerin olması ve olmamması gerektiğini belirten Hakan, “Güçlü bir merkez sağ parti” kurmak yerine “yeni bir MHP” kurmayı tercih ederse... Akşener rüzgârını, Akşener meltemine dönüştürmüş olur" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ın “Kılıçdaroğlu tutuklanacak” tartışmasını konu alan "Kemal Bey’le olmuyor, olamıyor” başlıklı yazısına yazılı yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyaset tarzına benzer bir yaklaşımda bulunmayacağına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Benim namus ve şeref anlayışımla, Erdoğan’ın namus ve şeref anlayışı arasında dünyalar kadar fark vardır" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Meral Akşener... Tutar mı, tutmaz mı? başlığıyla yayımlanan (25 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemine uymamayı erdem sayan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset tarzına benzer bir yaklaşımda hiçbir dönem bulunmadım, bulunmayacağım. Çünkü benim namus ve şeref anlayışımla, Erdoğan’ın namus ve şeref anlayışı arasında dünyalar kadar fark vardır.

Ahmet Hakan'ın "Meral Akşener... Tutar mı, tutmaz mı?" başlığıyla yayımlanan yazsısının ilgili bölümü şöyle:

- Kural dışı bir şekilde önü kesilmeye çalışılırsa... Uzun, orta ve hatta kısa vadede kazanan Meral Akşener olur.

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- “Güçlü bir merkez sağ parti” kurmak yerine “yeni bir MHP” kurmayı tercih ederse... Akşener rüzgârını, Akşener meltemine dönüştürmüş olur.

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- AK Parti tabanını ikna etmek yerine CHP tabanına göz kırparsa... Tayyip Erdoğan, Akşener’den çok memnun olur.

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- 2019’da Erdoğan’ın birinci turdan çıkmasına engel olursa... Tayyip Erdoğan’ın işini çok zorlaştırmış olur.

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- Ümit Özdağ ve Koray Aydın’dan sonra Sinan Oğan’ı da yanına çekebilirse... Bayağı bir moral kazanmış olur.

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- Hesap kitap yapmazsa, belli ittifaklar içine girmeyi başaramazsa, iyi bir başlangıç yapamazsa... Baştan kaybetmiş olur.

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- AK Parti’den bunalmış, CHP’ye mesafeli, HDP’nin önünden bile geçmeyen seçmen için seçenek olamazsa... Başaramamış olur.

Kılıçdaroğlu: Ben Tayyip Erdoğan olmayacağım!

“Kemal Bey’le olmuyor, olamıyor” başlıklı bir yazı yazmıştım geçen gün... Yazıda söylediğim şuydu: “Tutuklanacaksın rivayeti karşısında etkili bir çıkış yapamadı Kemal Bey... Oysa Tayyip Erdoğan böyle bir durumla karşılaşsaydı, neler yapardı neler.”

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Kemal Kılıçdaroğlu işte bu yazıma, kendi kaleme aldığı bir yazıyla cevap verdi. Ana fikri “Ben Tayyip Erdoğan olmayacağım” olan bu yazıyı, cevap hakkına duyduğum saygı gereği yayınlıyorum.

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İşte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaleme aldığı o yazı:

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- Sayın Ahmet Hakan... 22 Ağustos 2016 tarihli köşe yazınıza ilişkin olarak şunları söylemek isterim:

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- Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemine uymamayı erdem sayan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset tarzına benzer bir yaklaşımda hiçbir dönem bulunmadım, bulunmayacağım. Çünkü benim namus ve şeref anlayışımla, Erdoğan’ın namus ve şeref anlayışı arasında dünyalar kadar fark vardır.

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- Adı geçen şahsın mağduriyet edebiyatına dayalı, toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyaset dilinin her zaman karşısında oldum, olmaya devam edeceğim.

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- Siyasi yaşamımın en temel düsturu olan halkımıza her zaman doğruları söyleme kararlığımdan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim.

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- Erdoğan demokrasi, insanları, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi temel değerlerin korunması ve kökleştirilmesi ülküsünden uzak bir politik aktördür. Kendisiyle aramızdaki temel fark bu kavramların benim yaşamımda vazgeçilmez değerler olarak yer almasıdır. Bu bağlamda kendisiyle benzeşmedim, benzeşmeyeceğim.

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- Haksızlıklar karşısında susmayacağım. Dilsiz bir şeytana dönüşmedim, dönüşmeyeceğim.

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- Siyasi rakiplerimiz kim olursa olsun etik değerlere her zaman bağlı kalacağım.

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-Kendilerinin yapageldiği üzere ailelerimizi, aramızdaki siyasi rekabete alet etmedim, etmeyeceğim.

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- İktidar bana, Erdoğan’ın yaptıklarını yapmam halinde gelebilecekse... İstemem... Benden uzak dursun.

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- Büyük şairimiz Edip Cansever’in dizelerinden ilham alarak söylemek isterim ki... Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak gülmek, ülkemizin her bir ferdi gülüyorsa gülmektir.

Saygılarımla.

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı