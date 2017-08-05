Ahmet Hakan: Yeni bir devlet kuruluyorken Devlet Bey ne düşünüyor?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın, "Beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan" sözlerine bir tepki göstermeyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Hakan, "Yeni bir devlet kuruluyorken Devlet Bey ne düşünüyor?" diye sordu.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Yeni bir devlet kuruluyorken Devlet Bey ne düşünüyor?" başlığıyla (5 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Ekranların en hızlı ve en öfkeli yorumcularından AK Partili Ayhan Oğan, yine patlatmış bombayı.

Dediği şu:

“Yeni bir devlet kuruyoruz ve bu yeni devletin kurucusu Tayyip Erdoğan’dır.”

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Ben en çok kurulmakta olan bu yeni devletle ilgili olarak...

Devlet Bahçeli’nin ne düşündüğünü merak etmekteyim.

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Ne düşünüyor acaba Devlet Bey?

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“Tabii ya... Eski devlet bitti, artık yeni bir devlet kuruluyor” diye mi düşünüyor?

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Yoksa “Bu Ayhan Oğan’da bırakın devleti, çadır kuracak potansiyel yok” diye mi düşünüyor?

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Bir açıklasa da öğrensek...

İlhan Kesici yüzde 53 alır mı?

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı demiş ki...

“CHP, İlhan Kesici’yi başkan adayı gösterirse... Kesici yüzde 53 ile başkan seçilir.”

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Eğer yakın geçmişte bir “Ekmek için Ekmeleddin” vakası yaşanmasaydı...

- Acaba mı?

- Olabilir mi?

- Tutabilir mi?

Falan denebilirdi.

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Ancak “Ekmek için Ekmeleddin” vakası şunu gösterdi ki...

“Sol bir partinin aday olarak benimsediği ama sağdan da oy alacak aday”formülünün pek bir geçerliliği yok.

Yani Ekmeleddin Bey’den ağzı yananlar, İlhan Kesici’yi üfleyerek yiyeceklerdir.