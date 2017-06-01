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Ahmet Hakan: Yeni Akit'ten ne farkın kalıyor?

"Ne zaman bir Akit mensubu vefat etse, alabildiğine hoyrat, kaba, zalim, alaycı, saygısız olunuyor"

01 Haziran 2017 12:06

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi. 

"Ne zaman bir Akit mensubu vefat etse güya intikam alınıyormuş gibi, alabildiğine hoyrat, kaba, zalim, alaycı, saygısız olunuyor" diyen Hakan, "İyi ama bu durumda 'Yeni Akit’ten ne farkın kalıyor' sorusuna nasıl bir yanıt verilecek?" ifadesini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın "Hulusi Akar’la ilgili merak ettiğim sorunun cevabını buldum" başlığıyla yayımlanan (1 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

1’e 10 gidiyor

“Biz bir şehit veriyorsak, onlardan da 10 kişi öldürüyoruz” anlamına gelen bu cümleyi...

O giden 1’e karşı sergilediği olağanüstü kayıtsızlık nedeniyle hiç ama hiç sevmedim.

Yeni Akit'ten bir farkın olmayacak mı?

Yeni Akit, ölümler karşısında hoyrat, kaba, zalim, alaycı, saygısız bir dil kullanıyor ya...

Ne zaman bir Akit mensubu vefat etse...

Güya intikam alınıyormuş gibi...

Alabildiğine hoyrat, kaba, zalim, alaycı, saygısız olunuyor.

*

İyi ama bu durumda...

“Yeni Akit’ten ne farkın kalıyor” sorusuna nasıl bir yanıt verilecek?

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