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Ahmet Hakan: Yazdı gazeteci; helal olsun sana Oya Çınar, helal olsun sana Posta gazetesi

Selda Bağcan:Ben diyorum ama sen yazabilecek misin?

24 Eylül 2018 10:49

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Yaz Gazeteci’ şarkısına şu anki duygunuzla doğaçlama bir dize ekleseniz ne derdiniz?" sorusu yöneltilen sanatçı Selda Bağcan'ın ,"İş Bankası’na el koymak isteyenleri de yaz gazeteci' derdim. Ben diyorum ama sen yazabilecek misin?" cevabının Posta'da  yayımlanmasını değerlendirdi. Hakan, "Yazdı gazeteci!" yorumunda bulundu. 

Yazar, Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Bağcan'ın açıklamaları sonrası şu noktalara dikkati çekti: 

"Posta gazetesinde yayınlanan Selda Bağcan röportajından:

- Gazeteci Oya Çınar: “Yaz Gazeteci” sizinle özdeşleşmiş bir şarkı ve geleneksel olarak her konserinizde son kısmının sözlerini güncelleyerek söylüyorsunuz. Şu anki duygunuzla doğaçlama bir dize ekleseniz ne derdiniz?

- Selda Bağcan: “İş Bankası’na el koymak isteyenleri de yaz gazeteci” derdim. Ben diyorum ama sen yazabilecek misin?

Helal olsun sana Oya Çınar! Helal olsun sana Posta gazetesi!"

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