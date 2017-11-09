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Ahmet Hakan: Yanlış mı görüyorum, AKP Atatürkçü çizgiye mi kayıyor?

"Vatandaşı olmasak bayağı eğlenceli bir ülke burası"

09 Kasım 2017 05:42

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne az bir zaman kala "10 Kasım'da Anıtkabir'e gidiyoruz" yazan AKP pankartıyla ilgili yorumda bulundu. Pankartı ilk gördüğünde gözünü ovuşturduğunu belirten Hakan Benim için bu pankart... AK Parti’nin Atatürkçü çizgiye doğru kaydığının ilk ve en somut göstergesi oldu.  İster misiniz sonradan Atatürkçü olan AK Parti de... Süper tutucu, müthiş ateşli, milim tavizsiz ve kaskatı Atatürkçü oluversin" dedi.

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Ahmet Hakan'ın "Mücahitler Anıtkabir’e" başlığıyla yayımlanan (9 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

 

Nişantaşı’ndan Beşiktaş’a inerken aniden karşıma çıktı bu pankart.

Bu bir AK Parti pankartıydı.

Ve “10 Kasım’da Anıtkabir’e gidiyoruz” diye haykırıyordu.

*

Gözümü ovuşturdum.

“Yanlış mı görüyorum acaba” dedim.

Hayır, hayır! Doğruydu.

*

Benim için bu pankart...

AK Parti’nin Atatürkçü çizgiye doğru kaydığının ilk ve en somut göstergesi oldu.

*

Sonradan dindar olanlar, en tutucu, en ateşli, en tavizsiz ve en katı dindarlığı benimserler ya...

İster misiniz sonradan Atatürkçü olan AK Parti de...

Süper tutucu, müthiş ateşli, milim tavizsiz ve kaskatı Atatürkçü oluversin.

*

Ve Fesli Kadir ile Mustafa Armağan gibi tipler de bu gelişme karşısında...

“Biz böyle AK Parti istemeyiz” diyerek...

CHP’ye kayıt yaptırsın.

*

Bir kez daha hatırlatıyorum:

Vatandaşı olmasak bayağı eğlenceli bir ülke burası.

 

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