Ahmet Hakan: Yanılmışım, Okan Bayülgen’i hafife almışım

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye’nin ünlü komedyenlerinden Okan Bayülgen’in, “Influencer’ların hepsi çöp. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işe girmesi bende utanç duygusu oluşturuyor” ifadesini hatırlattığı bugünkü yazısında, “Yanılmışım. Okan Bayülgen’i hafife almışım” diye yazdı.

Haber Global’de ekrana gelen “Tarafını Seç” isimli programa katılan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulunmuştu. Bayülgen, “Influencer’ların hepsi çöp. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işe girmesi bende utanç duygusu oluşturuyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine böyle şeylere tenezzül ederler? Bu büyük bir pornografi. Bunun üzerinden para kazanmaya çalışmak yakışıksız” sözlerini kaydetmişti.

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Ahmet Hakan bugünkü yazısında, “Herkesin bir vakti vardır ve zaman gelir, o vakit dolar” diye bir hükmüm vardı benim. Oradan yola çıkarak ‘Okan Bayülgen’in devri geçti’ deyip duruyordum bilmiş bilmiş. Yanılmışım. Okan Bayülgen’i hafife almışım. İki şey söyleyeceğim bunun üzerine: Okan Bayülgen’in devri kolay kolay geçmez. Hay diline sağlık Okan Bayülgen. Hepimize tercüman oldun” ifadelerini kullandı.

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