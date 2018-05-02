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Ahmet Hakan ve Süleyman Sarılar Kanal D'ye veda etti

Ahmet Hakan, bu akşam son kez Kanal D Haber'i sundu

02 Mayıs 2018 00:29

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan ve 10 yıldır Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Süleyman Sarılar'ın Kanal D'den ayrıldı. Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Ana Haber Sunucusu Ahmet Hakan, bu akşam son kez Kanal D Haber'i sundu. 

Ana haberin ardından Süleyman Sarılar ve Ahmet Hakan, Kanal D haber merkezini bugün itibariyle Ramazan Kurnaz'a devretti. Kanal D Ana Haber, artık Ramazan Kurnaz ve ekibi hazırlayacak.

Ahmet Hakan'ın yerine Ana Haber Bülteni'ni Mayıs ayının ortasından itibaren NTV'den ayrılan Buket Aydın sunacak.. 

İşte Ahmet Hakan ve Süleyman Sarılar mesai arkadaşlarıyla son fotoğrafı...

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