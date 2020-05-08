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Ahmet Hakan: Vatandaşın en çok konuştuğu konuların başında AVM’ler geliyor, bu konuda kaygılar var

08 Mayıs 2020 07:51

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde normalleşme süreciyle ilgili, vatandaşlardan gazeteye gelen kaygı ve soruları aktardı. “Vatandaşın en çok konuştuğu konuların başında AVM’ler geliyor” diyen Hakan, “Bu konuda kayılar var” dedi.

Vatandaşların kaygılı olduğu ve geleceğini merak ettiği konulardan bir diğerinin düğünler olduğunu belirten Hakan, bir okurken gelen, “Ne yapacağız? Erteleyelim mi? Yoksa temmuzda düğün yapmak mümkün olabilir mi?” sorusunu aktararak, “Bu sorunun cevaplanması çok önemli... Çünkü gelecek cevaba göre plan yapılacak” sözlerini kaydetti.

Hakan’ın yazısının tamamını okumak için tıklayın.

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