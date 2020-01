Ahmet Hakan: Vakti gelmiş bir siyasetçinin önünü kesemezler, 'Asena Meral'in topuk seslerini işitir gibiyim

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstü kurultay kararını kabul etmesiyle ilgili, Meral Akşener'in 'topuk sesini işittiğini' söyledi. "Vakti gelmiş bir siyasetçinin önünü kimselerin kesmeye güç yetirmeyeceğini bildiğim için; toplumda bir karşılığı olan her siyasetçinin, önüne çıkarılan her türlü badireyi er ya da geç atlattığına hep şahit olduğum için Asena Meral'in topuk seslerini işitir gibiyim" ifadelerini kullanan Hakan ayrıca, 'iktidar medyasının doğrunun, hakikatin sesi olmak yerine, pis bir psikolojik savaşın en kaba saba taktiklerini uyguladığını' savunarak "Nüansa falan zerre dikkat etmiyor iktidar medyası... Farklı yaklaşımları falan boş veriyor... Alabildiğine saptırıyor, alabildiğine çarpıtıyor" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Asena Meral'in topuk sesleri" başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Devlet Bahçeli "Yargıtay'a gideceğiz" dese de...

- Genel merkez, kurultayı yaptırmamak için elinden geleni yapacağını ilan etse de...

- Mahkeme kararına uyulmama ihtimali olsa da...

Asena Meral’in topuk seslerini işitir gibiyim.

*

- MHP’de çok sayıda aday olsa da...

- Parçalanmış ve bölünmüş bir parti içi muhalefet söz konusu olsa da...

- Asena Meral’in işi çok zor olsa da...

Asena Meral’in topuk seslerini işitir gibiyim.

*

- Vakti gelmiş bir siyasetçinin önünü kimselerin kesmeye güç yetirmeyeceğini bildiğim için...

- İktidar yanlılarının sadece Meral’e yüklendiklerini fark ettiğim için...

- Toplumda bir karşılığı olan her siyasetçinin, önüne çıkarılan her türlü badireyi er ya da geç atlattığına hep şahit olduğum için...

Asena Meral’in topuk seslerini işitir gibiyim.

İktidar medyası, psikolojik harp taktikleri uyguluyor

- Ayşe Arman başka bir şey, Ahmet Hakan başka şey söylese de... Hiç aldırmıyor iktidar medyası... İkisini de aynı sepete koyuyorlar. Ve yüklen babam yüklen yapıyor.

*

- Nüansa falan zerre dikkat etmiyor iktidar medyası... Farklı yaklaşımları falan boş veriyor... Alabildiğine saptırıyor, alabildiğine çarpıtıyor.

*

- İktidar medyası doğrunun, hakikatin sesi olmak yerine... Pis bir psikolojik savaşın en kaba saba taktiklerini uyguluyor.

