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Ahmet Hakan: Umarım en kısa zamanda Acun’un uçağıyla Hülya Avşar’ın adasına iniş yapma fırsatı bulurum

Acun Ilıcalı - Hülya Avşar - Ahmet Hakan (soldan sağa)

27 Eylül 2020 08:18

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yapımcı Acun Ilıcalı'nın uçak, Hülya Avşar'ın ada satın aldığı haberlerine ilişkin olarak, "Umarım en kısa zamanda Acun’un uçağıyla Hülya Avşar’ın adasına iniş yapma fırsatı bulurum" yorumunu yaptı. 

Hakan yazısında, "Epeydir temas kurmuyoruz ama sonuçta Acun Ilıcalı’yla inceden bir arkadaşlığımız var. Hülya Avşar ile de son ama en son tahlilde tanış sayılırım.En iyi uçak arkadaşın uçağıdır, en iyi ada ise arkadaşın adasıdır. Umarım en kısa zamanda Acun’un uçağıyla Hülya Avşar’ın adasına iniş yapma fırsatı bulurum" ifadesini kullandı. 

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